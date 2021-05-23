مبيعات هيونداي وكيا فى أوروبا تقفز إلى 78 ألف سيارة خلال أبريل الماضى

ارتفعت مبيعاتهما من السيارات الكهربائية بنسبة 285% على أساس سنوي إلى 8,393 وحدة في أبريل

حققت شركتا هيونداي موتور وكيا قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف في مبيعات السيارات في أوروبا خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي بفعل الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة، بحسب وكالة يونهاب.

وباعت هيونداي وكيا 78,495 مركبة في أوروبا خلال أبريل، بزيادة قدرها 317.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي لمصنعي السيارات (EAMA).

وقال الاتحاد إن نمو المبيعات تفوق على القفزة الإجمالية لسوق السيارات الأوروبية البالغة 255.9% خلال الفترة المذكورة.

وذلك بفضل التعافي من الركود الناجم عن جائحة كورونا، مما رفع حصتهما في السوق إلى 7.5% من 6.4% خلال الفترة المذكورة.

هيونداي تبيع 36,087 وحدة

وقال الاتحاد إن هيونداي موتور باعت 36,087 وحدة، فيما باعت شركتها الشقيقة كيا 42,408 وحدات في الشهر الماضي.

كما ارتفعت مبيعاتهما من السيارات الكهربائية بنسبة 285% على أساس سنوي إلى 8,393 وحدة في أبريل، مدفوعة بالطلب القوي على الموديلات الصديقة للبيئة.

هيونداي موتور وكيا توقفان بعض خطوط التجميع

فى سياق متصل، قالت هيونداي موتور وكيا إنهما سيوقفان، بعض خطوط التجميع لعدة أيام خلال الأسبوع الحالى بسبب نقص أشباه الموصلات.

وتخطط هيونداي موتور إلى إيقاف مصنعها الخامس في أولسان، الذي ينتج سيارات توسان الرياضية متعددة الأغراض ونيكسو التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، من الغثنين إلى الثلاثاء.

وتخطط لإيقاف مصنعها الثالث في أولسان الذي ينتج أفانتي المدمجة وفينيو الثانوية يوم الثلاثاء، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الشركة.

وعلقت هيونداي مصنعها الأول في أولسان الذي ينتج كونا الثانوية متعددة الأغراض، وأيونيك 5 الكهربائية بالكامل في الفترة ما بين 7 و14 أبريل،

كما علقت مصنعها الرابع في أولسان الذي قدم شاحنة بورتر، ما بين السادس والسابع من مايو بسبب نقص قطع الغيار الكهربائية.

وتم تعليق مصنع آسان الذي يجمع سيارتي سوناتا وجراند سيدان في يومي 12 و13 ابريل و 19 و20 أبريل، لنفس السبب.

وتمتلك هيونداي سبعة مصانع محلية بما يشمل 5 في أولسان ومصنعا في كل من أسان وجيونجو، و10 مصانع في الخارج.

ويشمل 4 في الصين ومصنعا في كل من الولايات المتحدة وجمهورية التشيك وتركيا وروسيا والهند والبرازيل.

وتبلغ الطاقة الكلية للمصانع 5.5 مليون سيارة.

وانضمت كيا إلى هيونداي في تعليق العمل في مصنع محلي بسبب نقص الرقائق.

وتخطط لتعليق مصنعها الثاني في سوهاري الذي يصنع سيارة ستونيك الثانوية رباعية الدفع من الإثنين إلى الثلاثاء.

كيا تمتلك 8 مصانع محلية و7 بالخارج

وتمتلك كيا 8 مصانع محلية و7 بالخارج بما يشمل 3 في الصين وواحدا في كل من الولايات المتحدة وسلوفاكيا والمكسيك والهند.

وتبلغ الطاقة الكلية للمصانع 3.84 ملايين وحدة.

وفي مؤتمر عبر الهاتف، أجري الشهر الماضي حول نتائج أرباح الشركتين في الربع الأول، قال المسئولون التنفيذيون إن النقص المستمر في الرقائق سيؤثر على صافي دخل شركات تصنيع السيارات في الربع الثاني.

وهناك احتمالات كبيرة بأن تستمر شركات السيارات في تعليق العمل في مصانعها في الربع الثاني.

حيث سيستغرق موردو الرقائق في الخارج وقتا لاستئناف الإنتاج بعد عدد من الكوارث الطبيعية والحرائق.

كيا تكشف عن تصميم سيارة K9 الجديدة

على صعيد آخر، كشفت شركة كيا عن تصميم سيارة K9 الجديدة، وهي نسخة محسنة من سياراتها السيدان الكبيرة K9.

وجاءت هذه النسخة المحسنة من سيارة K9 التي تحمل شعار كيا الجديد، بعد 3 سنوات من إطلاق كيا الجيل الثاني من سيارة K9 في أبريل عام 2018.

وقالت كيا إن النسخة المحسنة من سيارة K9 تتمتع بالتصميم المتطور والحساسية عالية التقنية.

وأضافت كيا لسيارة K9 الجديدة الشبك الأمامي أكثر اتساعا من الطراز السابق، والمصابيح الأمامية التي تعتمد تصميما متطورا.

وذكرت كيا أن سيارة K9 الجديدة تعتبر موديلا مهما يظهر الاتجاه الجديد لكيا، وأضافت أن سيارة K9 الجديدة التي ستصدر في المستقبل، ستوفر إلهاما جديدا العملاء.