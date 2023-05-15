مبيعات «هيونداي وكيا» تنمو 15% في الهند خلال 4 أشهر

تشهد مبيعات هيونداي موتور وكيا أداء جيدا باستمرار في الهند، ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت جمعية مصنعي السيارات الهندية (SIAM) اليوم الإثنين، إن مبيعات سيارات شركتي هيونداي موتور وكيا في السوق الهندية ارتفعت بنسبة 15.5% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام لتصل إلى 295,359 وحدة.

وباعت هيونداي موتور 197,408 وحدات من يناير إلى أبريل من هذا العام بزيادة قدرها 11.7% على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات كيا بنسبة 23.9% إلى 97,951 وحدة.

وسجلت مبيعات هيونداي موتور ارتفاعا مستمرا للشهر الثاني عشر على التوالي منذ مايو من العام الماضي، وزادت مبيعات كيا للشهر الرابع عشر منذ يناير من العام الماضي.

بالنظر إلى أن المبيعات في النصف الثاني عادة ما تكون أعلى من المبيعات في النصف الأول، فمن المتوقع أن تسجل مبيعات الشركتين رقما قياسيا هذا العام مع الحفاظ على اتجاه تصاعدي لمدة 4 سنوات متتالية منذ دخول كيا السوق الهندية في عام 2019.

وفقا لبيانات رابطة مصنعي السيارات الكورية (KAMA)، بلغ حجم سوق السيارات في الهند حوالي 4.76 ملايين وحدة العام الماضي بزيادة قدرها 26.7% عن العام الذي سبقه، لتصبح الهند ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم، متقدمة على اليابان التي بلغ حجم سوق السيارات فيها 4.2 ملايين.

وبلغت الحصة السوقية لشركتي هيونداي موتور وكيا 21.1% في الهند العام الماضي، وارتفعت إلى 21.7% خلال أول 4 أشهر من هذا العام.

وجاء هذا الأداء الجيد نتيجة توفير تشكيلة من الفئات المتنوعة حسب طلب المستهلكين.