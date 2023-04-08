مبيعات «هيونداي» و«كيا» تقفز 18% في أمريكا خلال الربع الأول

أعلنت شركة “هيونداي موتور” وشركتها الفرعية “كيا”، أن مبيعاتهما المجمعة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 18% في الربع الأول من العام الماضي، بفضل المبيعات القوية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدمات والسيارات الصديقة للبيئة، بحسب وكالة يونهاب.

وباعت “هيونداي” و”كيا” 382,354 سيارة في أهم سوق للسيارات في العالم في الربع الأول، بارتفاع من 322,593 وحدة في العام الماضي، وفقا لبيانات المبيعات للشركتين.

وأظهرت البيانات أن مبيعات “هيونداي” والعلامة التجارية المستقلة لها “جينيسيس” في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 198,218 وحدة في الربع الأول، وفقزت مبيعات “كيا” بنسبة 22% لتصل إلى 184,136 وحدة.

وقالت الشركتان إن المبيعات القوية مدعومة بالطلب القوي لسيارات “كيا” “سبورتاج” و”تيلورايد”، وسيارات “هيونداي” “سانتافي” وتوسان”.

وقال نائب الرئيس المسؤول عن عمليات المبيعات في شركة “كيا” الأمريكية “إريك واتسون” في بيان: «كان سجل “كيا” في الربع الأول نتيجة مباشرة لجهودنا المستمرة لبناء علامتنا التجارية، وتحسين القيمة المتبقية، وتقديم طرازات عالمية ذات تصميم متطور وتكنولوجيا مبتكرة».

وأضاف أن تحول “كيا” سيستمر في التسارع مع تحسن توافر إنتاج السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية المطلوبة على مدار العام.

ولكن قانون خفض التضخم لا يزال مصدر قلق كبير لمبيعات شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة هذا العام.

ويقدم القانون الأمريكي ائتمانات ضريبية لمشتري السيارات الكهربائية المجمعة فقط في أمريكا الشمالية، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يضرب القانون الجديد “هيونداي” و”كيا”، لأنهما تنتجان السيارات الكهربائية في المصانع المحلية قبل تصديرها إلى الولايات المتحدة.