مبيعات هيونداي وكيا تسجلان نمواً قوياً بفيتنام وإندونيسيا خلال النصف الأول

سجلت هيونداي موتور والشركة التابعة لها كيا نموا كبيرا في المبيعات على أساس سنوي في فيتنام وإندونيسيا في النصف الأول من عام 2022، مقدمتين أداء قويا في الأسواق التي تهيمن عليها تقليديا شركات صناعة السيارات اليابانية ، بحسب وكالة يونهاب.

وبلغت المبيعات الإجمالية لشركة هيونداي ثانه كونغ وثاكو كيا – وهما المشروعان المشتركان لشركتي السيارات في فيتنام – 71,882 وحدة في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة بنسبة 29.3% عن العام الماضي، وفقا لجمعية مصنعي السيارات الفيتنامية.

كانت أرقام المبيعات المشتركة أكبر 1.7 مرة مقارنة مع 43,085 وحدة حصيلة شركة تويوتا موتور اليابانية في فيتنام.

وسجلت حصة هيونداي وكيا مجتمعة في السوق الفيتنامية المتنامية نسبة 38.3%، متفوقة على تويوتا التي بلغت نسبتها 23.2%.

وارتفع إجمالي المبيعات لشركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية في السوق الإندونيسية التي تكون أكثر من 90% من السيارات المباعة فيها هي من العلامات التجارية اليابانية، إلى 12,013 وحدة، مسجلة نموًا يقارب أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي (2,990 وحدة)، وفقًا لجمعية إندونيسيا لصناعات السيارات.

ارتفاع حصة هيونداي وكيا في السوق في إندونيسيا إلى 2.6%

ارتفعت حصة هيونداي وكيا في السوق في إندونيسيا إلى 2.6%، بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن العام الماضي.

أكملت هيونداي بناء مصنعها الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 150 ألف وحدة سنويا في مجمع ديلتاماس الصناعي بالقرب من سيكارانج، على بعد 40 كيلومترا شرق جاكرتا، في ديسمبر.

ينتج المصنع الإندونيسي بالفعل سيارة كريتا الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي نموذج استراتيجي للمنطقة ، وسيارة أيونيك 5 الكهربائية بالكامل.

انكماش مبيعات هيونداى 4.5% في يونيو

وأعلنت شركة هيونداي موتور أن مبيعاتها انخفضت بمقدار 4.5% على أساس سنوي في يونيو، وسط استمرار النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية في التأثير على إنتاج السيارات ومبيعاتها.

وشهدت مبيعات هيونداي، في الفترة من يناير إلى يونيو، تراجعًا قدره 7.6% لتصل إلى 1,877,193 وحدة من 2,031,185 وحدة في الفترة نفسها من العام السابق.

كما قالت هيونداي موتور، في بيان، إنها باعت 340,534 وحدة في يونيو، انخفاضًا من 356,631 وحدة في الشهر نفسه من العام الماضي.

كما أعلنت شركة “كيا” أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 1.8% في يونيو على أساس سنوي، مع استمرار نقص الرقائق الإلكترونية عالميا في التأثير على إنتاج السيارات والمبيعات.