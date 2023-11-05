مبيعات «هيونداي» و«كيا» تتجاوز 100 ألف سيارة كهربائية في أمريكا خلال عامين

أظهرت بيانات أن مبيعات شركتي “هيونداي موتور” و”كيا” معا من السيارات الكهربائية التي تستخدم منصة السيارات الكهربائية المخصصة لـ “هيونداي” تجاوزت 100 ألف وحدة في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت الشركتان إنهما باعتا 101,976 سيارة تستخدم منصة المعيارية العالمية الكهربائية (E-GMP)، المصممة حصريا للسيارات الكهربائية، في الولايات المتحدة في الفترة من ديسمبر 2021 إلى أكتوبر 2023.

وقامت الشركتان ببيع 4 نماذج مجهزة بمنصة “E-GMP”، وهي “إي في 6” من “كيا”؛ و”أيونيك 5″ و”أيونيك 6” من “هيونداي”؛ و”جي في 60” من “جينيسيس” في الولايات المتحدة منذ أن تم إطلاق سيارة “أيونيك 5″، وهي النموذج الأول الذي تم تطويره بناء على منصة “E-GMP”، في أسواق أمريكا الشمالية لأول مرة في ديسمبر 2021.

وخلال هذه الفترة، كانت سيارة “أيوينك 5” هي الطراز الأكثر مبيعا، حيث تم بيع إجمالي 51,420 وحدة، وتليها “إي في 6″ بـ 36,838 وحدة، و”أيونيك 6″ بـ 9,557 وحدة و”جي في 60” من “جينيسيس” بـ 4,161 وحدة.