مبيعات هيونداي موتور من السيارات تهبط 17% بالأسواق الخارجية خلال أغسطس

أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم الثلاثاء أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 14 % في شهر أغسطس المنقضى مقارنة بنفس الشهر خلال العام الماضى حيث استمر تفشي فيروس كورونا المستجد في التأثير على مبيعات السيارات، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي موتور في بيان إن أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية باعت 312,990 سيارة في أغسطس ، بانخفاض من 364,590 وحدة في العام السابق ، بسبب انكماش الطلب الخارجي وسط تفش وباء كورونا.

وارتفعت مبيعات هيونداى موتور فى السوق المحلية بنسبة 3.2% لتصل إلى 54,590 وحدة الشهر الماضي من 52,997 وحدة قبل عام مدعومة بالمبيعات القوية للموديلات الجديدة.

لكن مبيعات هيونداى موتور في الخارج تراجعت بنسبة 17% لتصل إلى 258,400 من 311,693 خلال الفترة المذكورة.

ومن يناير إلى أغسطس ، انخفضت المبيعات بنسبة 21% لتصل إلى 2,237,733 وحدة من 2,848,759 في نفس الفترة من العام الماضي .

هبطت الصادرات الكورية من السيارات بنسبة 33.4% خلال النصف الأول

وأظهرت بيانات سابقة هبوط الصادرات الكورية من السيارات بنسبة 33.4% خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالعام السابق، بسبب تفشي وباء كورونا الذي تسبب في وقف الأنشطة التجارية العالمية وأثر على الطلب، بحسب وكالة يونهاب.

وباعت شركات السيارات االكورية 826,710 وحدة من السيارات فى الأسواق الخارجية خلال الفترة من يناير إلى يونيو، وفقا لبيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ومن حيث القيمة، بلغت صادرات البلاد من السيارات 15.76 مليار دولار في الفترة المذكورة تراجعا بنسبة 27.3% على أساس سنوي.

ويأتي تراجع الصادرات في الوقت الذي يتسبب فيه وباء كورونا في غلق الكثير من الدول حول العالم، مع تعليق موزعي السيارات الكورية بالخارج أنشطتهم.

وتسببت الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الوباء في تردد المستهلكين قبل شراء سيارات جديدة.

فتراجع إنتاج كوريا الجنوبية الكلي من السيارات بنسبة 19.8% على أساس سنوي إلى 1,627,534 سيارة في النصف الأول من العام نظرا لتقليل أيام العمل ونقص بعض قطع الغيار.

على صعيد أخر ارتفعت المبيعات محليا بنسبة 7.2% إلى 930,464 وحدة في النصف الأول من العام نظرا لفعاليات الترويج ومجهودات التسويق المقدمة من قبل الشركات.

وأظهرت صادرات البلاد من السيارات علامات على التعافي المحتمل في شهر يونيو، حيث بدأت الاقتصاديات الرئيسية استئناف أنشطتها التجارية.

وشهدت صادرات البلاد من السيارات في يونيو تراجعا أبطأ بلغت نسبته 37.4% إلى 132,514 وحدة مقارنة بتراجع بنسبة 57.5% على أساس سنوي في مايو، وفقا للبيانات.