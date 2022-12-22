مبيعات «هيونداي موتور» التراكمية في السوق الأمريكية تسجل 15 مليون سيارة

أظهرت بيانات أن المبيعات التراكمية لسيارات هيونداي موتور في السوق الأمريكية سجلت 15 مليون وحدة ، بعد مرور 36 عاما من أول تصدير لسيارات هيونداي موتور إلى الولايات المتحدة في عام 1986، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت شركة هيونداي موتور أمريكا إنها سلمت السيارة رقم 15 مليون إلى عميل في ويليامسفيل في نيويورك في يوم 21 ديسمبر.

وتقدمت هيونداي موتور إلى السوق الأمريكية في يناير 1986 بتصدير سيارات السيدن الصغيرة الحجم “إكسل” التي صُنعت في مصنع الشركة في أولسان في كوريا الجنوبية.

وفي عام 2005، أكملت الشركة إنشاء مصنع في ولاية ألاباما، وهو أول مصنع لها في الولايات المتحدة.

وحققت الشركة 5 ملايين وحدة في المبيعات في عام 2007، ثم حققت 10 ملايين وحدة في عام 2015.

وكانت أكثر سيارات الشركة مبيعا في الولايات المتحدة “أفانتي”، المعروفة بـ “إلنترا” في السوق الأمريكية.

وباعت الشركة 3.53 مليون وحدة من “أفانتي” من عام 1991 إلى ديسمبر من هذا العام. وتليها “سوناتا” بـ 3.14 ملايين وحدة، و”سنتافي” بـ 1.91 مليون وحدة، و”أكستنت” بـ 1.36 مليون وحدة، و”توسان” بـ 1.34 مليون وحدة.

وسجلت مبيعات سيارة “أيونيك 5” الكهربائية التي طرحتها الشركة في ديسمبر من العام الماضي، أكثر من 20 ألف وحدة هذا العام. واقتربت سيارة “كونا إلكتريك” الكهربائية من 9 آلاف وحدة.

وقالت الشركة إنها تركز على بيع السيارات الكهربائية والهجينة لأخذ زمام المبادرة في سوق السيارات الصديقة للبيئة في الولايات المتحدة.

وأقامت الشركة حفل وضع حجر الأساس لمصنعها الخاص للسيارات الكهربائية في ولاية جورجيا الأمريكية في أكتوبر.

وتهدف الشركة إلى إنتاج 300 ألف وحدة من السيارات الكهربائية سنويا في المصنع ابتداء من عام 2025.