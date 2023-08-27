مبيعات هيونداي من السيارات الهجينة في الأسواق المحلية تتجاوز مليون وحدة خلال 14 عاما

أظهرت بيانات أن المبيعات التراكمية للسيارات الهجينة من شركتي هيونداي موتور وكيا تجاوزت حاجز المليون في السوق المحلية مع زيادة الطلب على السيارات الصديقة للبيئة، وفقا لوكالة يونهاب.

وبلغت المبيعات المحلية للسيارات الهجينة 997,469 وحدة منذ إطلاق أول سيارة هجينة في عام 2009 حتى يوليو من هذا العام، ومن ثم فإن المبيعات التراكمية للسيارات الهجينة تجاوزت حاجز المليون في بداية هذا الشهر بالنظر إلى أن متوسط المبيعات الشهرية يبلغ حوالي 22 ألف وحدة.

وتحظى السيارات الهجينة بشعبية كبيرة بين الناس في البلاد بفضل التحفيز الضريبي وكفاءة في استهلاك الوقود.

وفي يوليو، كانت السيارات الهجينة هي السيارة الوحيدة التي شهدت نموا على أساس سنوي بين السيارات الجديدة المسجلة حسب نوع الوقود، وفقا لبيانات صادرة عن شركة أبحاث سوق السيارات “Car Is You”.

وتسهم النسخة الهجينة من سيارة “جراندور” لـ هيونداي موتور بدرجة كبيرة في نمو سوق السيارات الهجينة المحلية.

وباعت هيونداي ما مجموعه 228,515 وحدة من سيارة “غراندور” منذ إصدار أول نسخة هجينة في ديسمبر 2013.

وباعت سيارة كيا الرياضية متعددة الاستخدامات “نيرو” أكثر من 140 ألف وحدة حتى الشهر الماضي منذ إصدار نسختها الهجينة في عام 2016، مما ساهم أيضا في نمو سوق السيارات الهجينة المحلية.

وقال مسؤولون في الشركتين إن هيونداي وكيا تسعيان إلى تحسين قدرات السيارات الهجينة وتنويعها منذ إصدار أول طراز هجين في عام 2009، وستعمل على زيادة رضا العملاء والمساهمة في تقليل انبعاثات الكربون من خلال الطرز الهجينة المتنوعة.