مبيعات هيونداي من السيارات الصديقة للبيئة تتجاوز مليون وحدة في السوق المحلية

تجاوزت المبيعات التراكمية للسيارات الصديقة للبيئة لمجموعة هيونداي موتور مليون وحدة في السوق المحلية بعد 13 عاما من دخولها سوق السيارات الصديقة للبيئة بإطلاق سيارة هيونداي افانتي LPI Hybrid في يوليو عام 2009، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت مجموعة هيونداي موتور اليوم الإثنين إن شركة هيونداي موتور وشركة كيا التابعة لها باعتا 29,483 سيارة صديقة للبيئة في السوق المحلية خلال الشهر الماضي، مما رفع إجمالي مبيعات السيارات الصديقة للبيئة للمجموعة إلى 1,023,484 وحدة.

وحصلت سيارة جرانديور الهجينة لهيونداي على لقب الأكثر مبيعا في السوق المحلية، حيث باعت ما مجموعه 183,837 وحدة منذ إطلاقها في عام 2013.

وتعدت مبيعات سيارة جرانديور الهجينة 20 ألف وحدة سنويا للعام الرابع على التوالي من عام 2018 إلى 2021.

وظهرت سيارة نيرو الهجينة لكيا (126,485 وحدة)، وسيارة سوناتا الهجينة (98,323 وحدة)، وسيارة سورينتو الهجينة (85,809 وحدات)، وسيارة كي-8، وكي-7 الهجينة (73,845 وحدة) في المراكز الخمسة الأوائل من حيث المبيعات التراكمية للسيارات الصديقة للبيئة.

كما باعت سيارة هيونداي سيارة نيكسو الكهربائية العاملة بخلايا الوقود ما مجموعه 24,667 وحدة منذ إطلاقها في عام 2018، لتساهم في زيادة مبيعات السيارات الصديقة للبيئة للمجموعة.

ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات المجموعة للسيارات الصديقة للبيئة في المستقبل مع تسريع وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية.

ومن المرتقب أن تطلق هيونداي موتور أيونيك 6 التي تعد أول سيارة سيدان كهربائية من الشركة في الشهر القادم، وأيضا تطلق كيا سيارة EV9 الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل خلال العام.