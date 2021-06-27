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مبيعات «هيونداي» في السوق الهندية تقفز إلى 230 ألف سيارة خلال 5 أشهر

هيونداي وكيا تسعيان للحصول على المركز الأول في السوق الهندية
أحمد فراج 12:19 م, الأحد, 27 يونيو 21 12:19 م, الأحد, 27 يونيو 21

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حققت شركة هيونداي موتور وشركة كيا التابعة لها أداء جيدا في أسواق جنوب شرق آسيا التي تشهد فيها السيارات اليابانية إقبالا كبيرا، بحسب وكالة يونهاب.

ووفقا لرابطة فيتنام لمصنعي السيارات (VAMA)، باعت هيونداي وكيا ما مجموعه 47,860 وحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

 والمبيعات المحققة أعلى مرتين من مبيعات تويوتا اليابانية التي بلغت 24,112 وحدة.

مبيعات هيونداي تحتل المرتبة الأولى فى السوق الفيتنامية

وبلغت مبيعات هيونداي  24,420 وحدة لتحتل المرتبة الأولى في السوق الفيتنامية، تليها تويوتا، وجاءت كيا التي باعت 23,440 وحدة في المركز الثالث.

وتصدرت هيونداي سوق السيارات الفيتنامية للمرة الأولى في العام الماضي وحافظت على صدارتها للشهر الثاني على التوالي منذ شهر أبريل.

وتولي صناعة السيارات اهتماما بما إذا كانت هيونداي ستتقدم على تويوتا لتحافظ على صدارتها في هذا العام.

يذكر أن سوق السيارات الفيتنامية التي بلغ حجمها 334 ألف وحدة في العام الماضي، رابع أكبر سوق في جنوب شرق آسيا بعد تايلاند وإندونيسيا وماليزيا.

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وفي السوق الهندية، باعت هيونداي وكيا ما مجموعه 36,501 وحدة في الشهر الماضي، متفوقة على ماروتي سوزوكي (32,903 وحدات) لتحتل المرتبة الأولى للمرة الأولى، وفقا لجمعية مصنعي السيارات الهندية (SIAM).

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، باعت هيونداي 230,208 وحدات لتحتل المرتبة الثانية بعد ماروتي سوزوكي الهندية (598,748 وحدة).

وجاءت كيا التي باعت 82,019 وحدة خلال الفترة المذكورة، في المركز الرابع بعد تاتا الهندية (124,135 وحدة).

هيونداي وكيا تسعيان للحصول على المركز الأول في السوق الهندية عبر طرح السيارات الرياضية

وتسعى هيونداي وكيا للحصول على المركز الأول في السوق الهندية من خلال طرح السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات وغيرها.

ووسط تباطؤ وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في الهند، من المتوقع أن تشهد هيونداي وكيا زيادة الإنتاج مع تطبيع مصنعيهما.

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مجموعة هيونداي موتور تخطط لغزو سوق جنوب شرق آسيا من خلال ضخ الاستثمارات

وتعتزم مجموعة هيونداي موتور غزو سوق جنوب شرق آسيا من خلال ضخ الاستثمارات لتوسيع قدرتها الإنتاجية.

وفي مارس 2017، أنشأت هيونداي شركة مشتركة لإنتاج السيارات مع مجموعة ثانه كونغ الفيتنامية لتعزيز قدرتها الإنتاجية.

وفي عام 2019، قامت بتوسيع مصنعها في فيتنام وإنشاء شركة مشتركة للمبيعات بهدف إنتاج وبيع 100 ألف وحدة سنويا.

وفي سوق السيارات الإندونيسية التي تبلغ فيها الحصة السوقية للسيارات اليابانية حوالي 96%، تقوم هيونداي موتور بإنشاء مصنع من خلال ضخ 1.55 مليار دولار.

وتخطط هيونداي لإنتاج 150 ألف وحدة سنويا في هذا المصنع منذ نهاية العام الجاري. وتعتزم توسيع قدرتها الإنتاجية إلى 250 ألف وحدة في المستقبل.

مبيعات هيونداى وكيا من السيارات الكهربائية فى أوروبا تقفز إلى 200 ألف وحدة فى 5 أشهر

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات أن المبيعات التراكمية للسيارات الكهربائية في أوروبا من أكبر شركتين لصناعة السيارات في كوريا، هيونداي موتور وكيا، تجاوزت 200 ألف وحدة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى.  

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وباعت هيونداي وكيا، التابعتان لمجموعة هيونداي موتور 227,919 سيارة كهربائية في سوق السيارات الأوروبية حتى مايو منذ أن بدأت الشركتان بيع السيارات الكهربائية هناك لأول مرة في عام 2014.

وتجاوزت مبيعات هيونداي وكيا التراكمية من السيارات الكهربائية في السوق الأوروبية 10 آلاف وحدة في 2017، وتخطت 100 ألف وحدة العام الماضي.

ووصلت مبيعات هيونداي من السيارات الكهربائية إلى 131,719 وحدة، في حين بلغ إجمالي مبيعات كيا 96,200 وحدة.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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