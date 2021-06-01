مبيعات هيونداي تقفز إلى مليون و600 ألف سيارة فى 5 أشهر

أعلنت شركة هيونداي موتور، أن مبيعاتها قفزت بنسبة 43% خلال شهر مايو الماضي بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بفضل الطلب القوي على طرازاتها في الخارج على الرغم من جائحة كوفيد-19، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي موتور في بيان لها، إنها باعت 323,129 سيارة في مايو، ارتفاعًا من 226,456 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

هيونداي موتور تستفيد من المبيعات القوية للسيارات الرياضية

وأضافت هيونداي موتور، أنها استفادت من المبيعات القوية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وذكرت هيونداي موتور، أن مبيعاتها المحلية تراجعت بنسبة 12% لتصل إلى 62,056 وحدة في الشهر الماضي.

وذلك مقارنة بـ70,810 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي.

بينما ارتفعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 68% لتصل إلى 261,073 وحدة مقارنة بـ155,646 وحدة.

ارتفاع مبيعات هيونداي بنسبة 29% فى 5 أشهر

وفي الفترة من يناير إلى مايو، ارتفعات مبيعات هيونداي بنسبة 29% لتبلغ 1,672,660 وحدة.

وذلك مقارنة بـ1,297,513 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

هيونداي تستهدف بيع 4.16 مليون سيارة لهذا العام

وتهدف هيونداي إلى بيع 4.16 مليون سيارة لهذا العام، وهو ما يزيد بنسبة 11% عن 3.74 مليون وحدة باعتها في العام الماضي.

وفى أوائل الشهر الماضى، قالت شركة هيونداي موتورإن مبيعاتها في أبريل زادت أكثر من الضعف.

وذلك بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي بفضل الطلب القوي على سياراتها الرياضية متعددة الأغراض(SUV) على الرغم من جائحة كوفيد-19.

هيونداي تبيع 345,777 مركبة في أبريل

وباعت هيونداي 345,777 مركبة في أبريل ارتفاعا من 167,693 مركبة في نفس الشهر من العام الماضي، بدعم من الطلب القوي على سيارة باليسايد وسيارة نيكسو الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين وجينيسيس GV70 جينيسيس GV80 وفقا للشركة في بيان.

وذكرت هيونداي، أن المبيعات المحلية انخفضت بنسبة 1.2% من 71,042 وحدة إلى 70,219 وحدة خلال نفس الفترة.

بينما تضاعفت المبيعات الخارجية حوالي 3 مرات من 96,651 وحدة إلى 275,558 وحدة.

وزادت المبيعات في الفترة من يناير إلى أبريل بنسبة 26% من 1,071,057 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 1,346,060 وحدة.

وتهدف هيونداي إلى بيع 4.16 مليون وحدة لهذا العام بزيادة نسبتها 11% عن 3.74 مليون وحدة مبيعة في العام الماضي.

هيونداي موتور تسعى لبيع موقع مصنع معطل في الصين

على صعيد آخر، قالت مصادر إن شركة هيونداي موتور تسعى لبيع موقع مصنع معطل في الصين للحكومة المحلية.

وقال شخص مطلع على الأمر لوكالة يونهاب للأنباء عبر الهاتف إن هيونداي موتور تخطط لبيع موقع مصنع بكين رقم 1 الذي تم تعليقه منذ أبريل 2019، إلى منطقة شاني الإدارية.

وجاء تعليق المصنع بعد أن عانت هيونداي لسنوات من تباطؤ المبيعات في الصين.

وذاك بسبب التأثير المستمر للتوترات السياسية بين سول وبكين بشأن نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم “ثاد”، في كوريا الجنوبية في عام 2017.

ولم تؤكد شركة هيونداي خطة بيع المصنع.