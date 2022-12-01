مبيعات هيونداي ترتفع 11% فى نوفمبر رغم أزمة الرقائق

أعلنت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 11% الشهر الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه على الرغم من النقص الممتد في الرقائق، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي في بيان إنها باعت 351,179 سيارة في نوفمبر، ارتفاعا من 317,181 وحدة قبل عام، بفضل تسجيل نماذجها الفخمة مبيعات ثابتة.

وقال البيان إن المبيعات المحلية تراجعت 1.8% إلى 60,926 وحدة من 62,071 خلال الفترة، بينما زادت المبيعات الخارجية 14% إلى 290,253 وحدة من 255,110.

وتوقعت شركة هيونداي ان يمثل ظهور كورونا، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع أسعار الفائدة، وإقرار قانون الحد من التضخم (IRA) بالولايات المتحدة، مشاكل رئيسية لصناعة السيارات.

يستثنى القانون الأمريكي السيارات الكهربائية التي تم تجميعها خارج أمريكا الشمالية من الإعفاءات الضريبية. من المتوقع على نطاق واسع أن يوجه القانون الجديد ضربة لشركات صناعة السيارات الكورية، التي تصنع جميع سياراتها الكهربائية محليا.

وعدلت هيونداي هدف مبيعاتها السنوية بنسبة 7% إلى 4.01 ملايين وحدة من 4.32 ملايين وحدة في وقت سابق من هذا العام.

ومن يناير إلى نوفمبر، ارتفعت مبيعاتها بنسبة 1.2% لتصل إلى 3,600,138 سيارة من 3,556,749 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.