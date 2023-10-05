مبيعات هيونداى وكيا في أمريكا تقفز 12% خلال الربع الثالث

أعلنت شركتا هيونداي موتور وكيا التابعة لها أن مبيعاتهما من السيارات في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 18%على أساس سنوي في سبتمبر بفضل المبيعات الجيدة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية، بحسب وكالة يونهاب.

وفي الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ارتفعت مبيعات سيارات الشركتين بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 430,302 وحدة في أهم سوق للسيارات في العالم.

وارتفعت مبيعات هيونداي بنسبة 10% إلى 219,961 وحدة، بما في ذلك 19,427 وحدة من جينيسيس، خلال نفس الفترة، مع زيادة مبيعات كيا بنسبة 14% إلى 210,341 سيارة.

وباعت هيونداي وكيا إجمالي 142,869 سيارة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مقارنة بـ 120,642 وحدة قبل عام. تتضمن أرقام هيونداي نتائج مبيعات علامتها التجارية المستقلة جينيسيس.

وارتفعت مبيعات هيونداي من السيارات بنسبة 17.5% على أساس سنوي إلى 59,465 وحدة، مع قفزة مبيعات جينيسيس بنسبة 35% إلى 6,644 وحدة وكيا بنسبة 19.5% إلى 67,264 وحدة، وفقا لبيانات المبيعات الصادرة عن الشركتين.