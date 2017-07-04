مبيعات هيونداى تهوى 64% فى الصين

خالد بدر الدين هوت مبيعات سيارات "هيونداى موتور" الكورية الجنوبية بأكثر من 64%، خلال شهر يونيو الماضى، فى السوق الصينية لتصل إلى 35 ألفًا و49 وحدة فقط، بالمقارنة بمبيعاتها خلال نفس الشهر من العام الماضى. وذكرت وكالة "رويترز" أن مبيعات كيا موتورز التابعة لهيونداى هبطت 58 %، خلال الشهر الماضى فى الس

خالد بدر الدين

هوت مبيعات سيارات “هيونداى موتور” الكورية الجنوبية بأكثر من 64%، خلال شهر يونيو الماضى، فى السوق الصينية لتصل إلى 35 ألفًا و49 وحدة فقط، بالمقارنة بمبيعاتها خلال نفس الشهر من العام الماضى.

وذكرت وكالة “رويترز” أن مبيعات كيا موتورز التابعة لهيونداى هبطت 58 %، خلال الشهر الماضى فى السوق الصينية، لتنخفض إلى 19 ألفًا و3 وحدات، بالمقارنة بمبيعاتها خلال نفس الشهر من العام الماضى.

ورأى كوه تاى بونج، محلل أسواق السيارات بشركة هاى إنفستمنت اند سيكيوريتيز الكورية الجنوبية لأبحاث الأسواق المالية، إن تراجع مبيعات سيارات محموعة هيونداى كيا فى الصين -صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم- يرجع إلى تزايد التوترات السياسية بين البلدين بسبب معارضة حكومة بكين لوجود صواريخ أمريكية فى كوريا الجنوبية.