مبيعات هيونداى الخارجية من السيارات الكهربائية تسجل 100 ألف وحدة خلال أبريل

أعلنت مجموعة هيونداي موتور أنها باعت 54,919 وحدة من السيارات الكهربائية في السوق المحلية حتى الشهر الماضي، بما في ذلك 33,213 وحدة من “أيونيك 5” و18,509 وحدات من “إي في 6” و3,197 وحدة من “جي في 60″، بحسب وكالة يونهاب.

المبيعات المحلية من السيارات الكهربائية تسجل 50 ألف وحدة فى أبريل

وتجاوزت المبيعات المحلية والصادرات للطرز المخصصة للسيارات الكهربائية لمجموعة هيونداي موتور، بما في ذلك “أيونيك 5″ لـ هيونداي موتور و”إي في 6″ لـ كيا و”جي في 60” لـ جينيسيس، 50 ألفا و100 ألف وحدة على التوالي.

وتم طرح “أيونيك 5″ و”إي في 6″ و”جي في 60” في مايو وأغسطس وأكتوبر من العام الماضي على التوالي.

وبلغت صادرات الطرز الثلاثة حوالي 102 ألف وحدة حتى شهر أبريل من هذا العام، بما في ذلك 62 ألف وحدة من “أيونيك 5” و39 ألف وحدة من “إي في 6” وألف وحدة من “جي في 60”.

وتأتي الطرز الثلاثة مع المنصة المعيارية الخاصة بالسيارات الكهربائية لمجموعة هيونداي موتور “E-GMP”.

وتقود السيارات الكهربائية المخصصة مبيعات السيارات الكهربائية لمجموعة هيونداي موتور.

مجموعة هيونداي موتور تبيع 30,550 وحدة من السيارات الكهربائية هذا العام

وفي هذا العام، باعت مجموعة هيونداي موتور 30,550 وحدة من السيارات الكهربائية. ومن بينها، كانت 20,035 وحدة أو 59.7% للسيارات الكهربائية المخصصة.

وفي الأسواق العالمية، شكلت نسبة السيارات الكهربائية المخصصة 56% (42,657 وحدة) من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية (76,801 وحدة) في الربع الأول من هذا العام.

توقعات بأن تشهد هيونداى مزيدا من التوسع في مبيعات السيارات الكهربائية

ومن المتوقع أن تشهد مجموعة هيونداي موتور مزيدا من التوسع في مبيعات السيارات الكهربائية المخصصة في النصف الثاني.

وبدأ إنتاج “أيونيك 5” في مصنع هيونداي موتور في إندونيسيا في شهر مارس، وبلغت الحجوزات المسبقة للسيارة أكثر من 1,500 وحدة وهي تمثل 87% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في العام الماضي في إندونيسيا.

وتخطط هيونداي موتور لطرح سيارتها الكهربائية المخصصة الجديدة “أيونيك 6” في أوائل النصف الثاني في السوق المحلي، ثم طرحها في الخارج في الربع الرابع.

ومن المتوقع بدء مبيعات “جي في 60” في الأسواق الخارجية، بدءا من الولايات المتحدة، في النصف الثاني.

هيونداي تحتل المركز الأول في مبيعات السيارات الكهربائية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين في العالم خلال الربع الأول

واحتلت شركة هيونداي موتور المركز الأول في مبيعات السيارات الكهربائية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين في العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

وقالت شركة أبحاث السوق “إس إن إي ريسيرتش” إن مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة في العالم في الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي انخفضت بمقدار 2.7% على أساس سنوي إلى 3,939 وحدة.

ويعزي الانخفاض إلى ضعف مبيعات سيارة نيكسو لهيونداي وسيارة ميراي لشركة تويوتا اليابانية اللتان تقودان السوق العالمية للسيارات الهيدروجينية متأثرا بالعناصر الخارجية مثل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية والغزو الروسي لأوكرانيا وغيرها.

ووصلت مبيعات هيونداي للسيارات الكهربائية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين إلى 1,710 وحدات بتراجع قدره 5.4% على أساس سنوي بسبب انخفاض مبيعات سيارة نيكسو، غير أنها حافظت على مكانتها الأولى بنسبة 43.4% في حصتها متفوقة على شركة تويوتا بنسبة 33.9%