سيــارات

مبيعات هوندا تقفز 29% فى الصين خلال إبريل

خالد بدر الدينأعلنت شركة "هوندا موتور" اليابانية للسيارات، اليوم الثلاثاء، أن مبيعاتها فى الصين قفزت 29.4%، خلال شهر إبريل الماضى، لتصل إلى أكثر من 109 آلاف و510 وحدة، بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.وذكرت وكالة "رويترز"، أن مبيعات هوندا فى السوق الصينية صدت 19.8%، خلال الأربعة شهور الأولى
3:41 م, الثلاثاء, 9 مايو 17 3:41 م, الثلاثاء, 9 مايو 17

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خالد بدر الدين

أعلنت شركة “هوندا موتور” اليابانية للسيارات، اليوم الثلاثاء، أن مبيعاتها فى الصين قفزت 29.4%، خلال شهر إبريل الماضى، لتصل إلى أكثر من 109 آلاف و510 وحدة، بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن مبيعات هوندا فى السوق الصينية صدت 19.8%، خلال الأربعة شهور الأولى من العام الجارى، لتتجاوز 414 ألفًا و810 سيارة، بالمقارنة بنفس الشهور من عام 2016.

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