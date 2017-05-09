مبيعات هوندا تقفز 29% فى الصين خلال إبريل

خالد بدر الدين أعلنت شركة “هوندا موتور” اليابانية للسيارات، اليوم الثلاثاء، أن مبيعاتها فى الصين قفزت 29.4%، خلال شهر إبريل الماضى، لتصل إلى أكثر من 109 آلاف و510 وحدة، بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى. وذكرت وكالة “رويترز”، أن مبيعات هوندا فى السوق الصينية صدت 19.8%، خلال الأربعة شهور الأولى من العام الجارى، لتتجاوز 414 ألفًا و810 سيارة، بالمقارنة بنفس الشهور من عام 2016.
أعلنت شركة “هوندا موتور” اليابانية للسيارات، اليوم الثلاثاء، أن مبيعاتها فى الصين قفزت 29.4%، خلال شهر إبريل الماضى، لتصل إلى أكثر من 109 آلاف و510 وحدة، بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.
وذكرت وكالة “رويترز”، أن مبيعات هوندا فى السوق الصينية صدت 19.8%، خلال الأربعة شهور الأولى من العام الجارى، لتتجاوز 414 ألفًا و810 سيارة، بالمقارنة بنفس الشهور من عام 2016.