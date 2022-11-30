مبيعات هواتف سامسونج القابلة للطي تقفز 105% في 10 أشهر

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم الأربعاء أن مبيعات الهواتف القابلة للطي لعملاء المؤسسات حققت زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى زيادة اقتنائها من قبل المهنين الماليين، لحسب وكالة يونهاب.

وقالت سامسونج إن عدد جهازي جالاكسي زي فولد وجالاكسي زي فيلب اللذين تعاقدت عليه الشركة مع عملاء من المؤسسات ارتفع بنسبة 105% خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت سامسونج زيادة اقتناء هذين الهاتفين إلى “سهولة تعدد المهام على شاشة كبيرة ، وتحسينات التطبيقات القوية للأجهزة القابلة للطي”.

وقالت سامسونج التي تعتبر أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم في بيان إن جالاكسي زي فولد4 يوفر شاشة أكبر “مناسبة تمامًا لتحقيق أقصى استفادة من أجهزة الكمبيوتر المكتبية” ، مع شريط المهام الذي يشبه الكمبيوتر الشخصي ونظام وندوز المتعدد الذي يفتح ثلاثة تطبيقات في آن واحد.

ولجعل الجهاز أكثر كفاءة وجاذبية لمستخدمي المؤسسات المالية ، قالت سامسونج إنها عملت مع شركة IBM لتطوير تجربة أكثر سهولة في الاستخدام ومساعدة مستشاري الثروة في الوصول إلى البيانات المالية وإدارتها بسهولة أكبر.

مبيعات هواتف سامسونج تسجل 64 مليون وحدة فى الربع الثالث

في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ، شحنت سامسونج 64 مليون هاتف ذكي على مستوى العالم ، بزيادة بنسبة 5 % عن الربع السابق ، على خلفية مبيعات الهواتف القابلة للطي ، وفقًا لشركة أبحاث السوق كاونتر بوينت.

لكن الرقم انخفض بنسبة 8% عن نفس الفترة من العام الماضي ، حيث عانت سامسونج ، مثل العديد من شركات الأجهزة الاستهلاكية الأخرى ، من تداعيات المشاكل الاقتصادية العالمية التي قللت من انفاق المستهلكين على السلع غير الأساسية.

وتراجع سوق الهواتف الذكية العالمي بنسبة 12% على أساس سنوي في الربع الثالث حيث انخفض الدخل المتاح للمستهلكين بسبب ارتفاع التضخم.

تهدف سامسونج إلى رفع نسبة الهواتف القابلة للطي ، التي تم طرحها لأول مرة في عام 2019 ، إلى نصف إجمالي مبيعات الهواتف الذكية بحلول عام 2025 وجعلها ركيزة أخرى للشركة إلى جانب سلسلة جالاكسي إس الرئيسية وفئة رئيسية في القطاع المتميز.

وتوقعت شركة سامسونج أن تصل شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي إلى 26 مليون وحدة على مستوى العالم في العام القادم ، من حوالي 16 مليون وحدة هذا العام.

وقالت الشركة إنها تعمل على عوامل نموذج آخر، مثل هاتف ذكي بشاشة قابلة للف.