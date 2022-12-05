مبيعات هواتف المحمول في مصر تهبط 55% خلال سبتمبر

تراجعت مبيعات هواتف المحمول في مصر بنسبة 55% لتصل إلى 681 ألف جهاز خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل مليون و510 آلاف وحدة في الشهر ذاته من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول في مصر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 38.2%، من إجمالى مبيعات القطاع خلال سبتمبر الماضى.

وجاءت «ريدمي» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة في مصر مسجلة حصة سوقية 17.5%، تلتها «أوبو» فى المركز الثالث بحصة بلغت 16%.

وحلت «ريلمي» المرتبة الرابعة بحصة سوقية 13%، تلتها «إنفينيكس» و«فيفو» في المركز الخامس-مكرر- مسجلة حصة قدرها 3.6% لكل منهما.

وحصدت «أبل» المرتبة السادسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة، مستحوذة على حصة سوقية 2.9%، من إجمالى مبيعات القطاع.

فيما توزعت باقي الحصص السوقي البالغة نحو 5.2% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الماضى.

«منافذ البيع الباشر» تهيمن على مبيعات الهواتف المحمولة

هيمنت منافذ “البيع المباشر” على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول فى مصر، بنسبة بلغت 73% بإجمالي 498 ألف جهاز من إجمالى مبيعات القطاع خلال سبتمبر الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، ارتفعت حصة “السلاسل التجارية” من مبيعات أجهزة «سمارت فون» إلى 27% بإجمالي 183 ألف جهاز.

«سامسوج» تسيطر على مبيعات سوق المحمول في مصر

رصدت «المال» الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر منافذ البيع المباشر خلال سبتمبر الماضى.

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة “سمارت فون” عبر منافذ البيع المباشر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 34.4%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 498 ألف أجهزة فى السوق المحلية.

وحلت «أوبو» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 19.5%، تبعتها «ريلمي» في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 16.3%.

وجاءت «ريدمي» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 15.5%، تبعتها «إنفينيكس» في المركز الخامس بحصة بلغت 4.3% من إجمالي المبيعات.

وظهرت «أبل» و«فيفو» في المرتبة السادسة -مكرر- بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول عبر منافذ البيع المباشر، مسجلة حصة سوقية 2.8%، لكل منهما.

وتوزعت باقي الحصص السوقية البالغة 4.4% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة محليًا والتى تسويق منتجاتها عبر منافذ البيع المباشر خلال شهر سبتمبر الماضى.

كما هيمنت «سامسونج» على النصيب الأكبر من مبيعات أجهزة هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر السلاسل التجارية، بعدما استحوذت على حصة سوقية 48.6%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 183 ألف وحدة.

وجاءت «ريدمي» في المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 22.9%، تبعتها «أوبو» في المركز الثالث بنسبة بلغت 6.5%.

وحصدت «فيفو» المرتبة الرابعة بحصة سوقية 6%، تلتها «ريلمي» في المركز الخامس بنسبة بلغت 3.9%.

وتوزعت باقي الحصص السوقية البالغة 12.1% على العلامات الأخرى العاملة في سوق المحمول، التى تم تسويق عبر السلاسل التجارية، خلال سبتمبر الماضى.