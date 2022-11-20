مبيعات هواتف المحمول في مصر تسجل 214.3 مليون جنيه خلال أغسطس الماضى

سجلت مبيعات هواتف المحمول في مصر تراجعًا بنسبة 27% لتصل إلى 214.3 مليون جنيه خلال أغسطس الماضى، مقابل 282.6 مليون جنيه في الشهر ذاته من العام السابق، بنسب تراجع 27%.

واستحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على القيمة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة بنسبة بلغت 42.7%، من إجمالى مبيعات القطاع خلال أغسطس الماضى.

وجاءت «أوبو» في المرتبة الثانية بقيمة سوقية 15.9%، تلتها «ريدمي» في المركز الثالث بنحو 14%.

وحلت «آبل» في المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت قيمة سوقية 11%، أعقبتها «ريلمي» في المركز الخامس بنسبة 8.6%.

وحصدت «إنفينيكس» المرتبة السادسة بقائمة ماركات الهواتف الأكثر مبيعا في مصر مستحوذة على قيمة سوقية 3.5%، من إجمالى مبيعات سوق هواتف المحمول خلال أغسطس الماضى.

وتوزعت الحصص السوقية المتبقة البالغة نحو 4.3% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية.

مبيعات هواتف المحمول تتراجع لأدنى مستوى خلال أغسطس

تراجعت مبيعات الهواتف المحمولة فى مصر لأدنى مستوى لها لتسجل 674 ألف جهاز خلال أغسطس الماضى، مقابل مليون و427 ألف وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق، بنسبة تراجع بنسبة 55%.

رصدت “المال” خريطة مبيعات سوق هواتف المحمول في السوق المحلية خلال تلك الفترة؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

«نوكيا» تحتفظ بصدارة مبيعات الهواتف «1000 – 2000 جنيه»

احتفظت «نوكيا» بصدارة مبيعات هواتف المحمول المنتمية للشريحة السعرية التي تتداول بين «1000 و2000 جنيه» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 48%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة السعرية التى بلغت 15 ألف جهاز خلال شهر أغسطس الماضى.

وحلت «ايتل» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «1000 إلى 2000 جنيه» مسجلة حصة سوقية 9.6%، تبعتها «سامسونج» فى المركز الثالث بحصة سوقية 7%.

في حين تراجعت «إنفينكس» في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف التى تتراوح أسعارها بين «1000 إلى 2000 جنيه» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 6.8%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

وتوزعت الحصة السوقية المتبقية على العلامات التجارية الأخرى بنسبة بلغت 28.6%، من إجمالي مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «1000 إلى 2000 جنيه» خلال أغسطس الماضى.

رغم تراجع حصتها السوقية إلى 24.3%.. «سامسونج» تقود مبيعات الهواتف «2000 – 3000 آلاف جنيه»

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول التى تتراوح أسعارها بين «2000 إلى 3000 جنيه» بالرغم من تراجع حصتها السوقية إلى 24.3%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة السعرية البالغة 29 ألف جهاز فى السوق المحلية.

وجاءت «ريلمي» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 23.5%، أعقبتها «ريدمي» في المركز الثالث بحصة بلغت 12.8%.

وتمركزت «إنفينيكس» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 11.4%، فيما صعدت «نوكيا» للمركز الخامس بنسبة بلغت 7.1%.

وحلت «فيفو» للمرتبة السادسة بقائمة الهواتف المحمولة الأكثر مبيعا للفئة السعرية التى تتراوح من «2000 إلى 3000 جنيه» مستحوذة على حصة سوقية 6.2%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية خلال أغسطس الماضى.

بينما استحوذت باقي العلامات التجارية الأخرى المطروحة فى نفس الشريحة السعرية للهواتف على حصة سوقية 14.7% من إجمالي المبيعات.

«ريلمي» تزيح «سامسونج» من صدارة مبيعات الهواتف «3000 – 4000 جنيه»

أزاحت العلامة الصينية «ريلمي» منافستها «سامسونج» الكورية من صدارة مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «3 إلى 4 آلاف جنيه»، بعدما استحوذت على حصة سوقية 35% من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 123 ألف جهاز خلال شهر أغسطس الماضى.

وتراجعت «سامسونج» للمرتبة الثانية بعدما تمكنت اقتنصت حصة سوقية 21.6%، فيما صعدت «ريدمي» للمركز الثالث بحصة سوقية 14.3%.

وحلت «أوبو» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 12.4%، أعقبتها «إنفينيكس» في المركز الخامس بحصة قدرها 12.1%.

وظهرت «فيفو» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 3.3%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على العلامات التجارية الأخرى بنسبة بلغت 1.3% من إجمالى مبيعات الفئة السعرية لأجهزة هواتف المحمول التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» خلال شهر أغسطس الماضى.

بنسبة 44%.. «سامسونج» تهيمن على مبيعات هواتف «4 – 5 آلاف جنيه»

اعتلت العلامة الكورية «سامسونج» صدارة مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التي تتداول بين «4 و5 آلاف جنيه»، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 45.9% من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 178 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

وحلت «ريدمي» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 20.9%، تلتها «أوبو» بحصة قدرها 13.3%.

في حين حافظت «ريلمي» على تمركزها في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية «4 و5 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 11.8%، تلتها «إنفنينكس» في المركز الخامس بحصة قدرها 6.3%.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى نفس الشريحة السعرية من الهواتف بنسبة بلغت 1.8% خلال تلك الفترة.

هيمنت «سامسونج» على مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «4 و5 آلاف جنيه» بعدما اقتنصت حصة سوقية 44%، من إجمالي مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 186 ألف جهاز خلال شهر أغسطس الماضى.

في حين صعدت «أوبو» للمرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للشريحة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 17.7%.

وتمركزت «ريدمي» فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية 16.8%، أعقبتها «ريلمي» في المركز الرابع بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 16.7%، من إجمالى مبيعات الفئة السعرية للهواتف المحمولة.

وحلت «إنفينيكس» الصينية في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف التى تتداول أسعارها من “5 إلى 7 آلاف جنيه” مسجلة حصة سوقية 3.1%، من إجمالى المبيعات.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 1.7%، من إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» خلال تلك الفترة.

«سامسونج» على رأس مبيعات الهواتف «5 – 7 آلاف جنيه»

اعتلت العلامة الكورية «سامسونج» صدارة مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «5 إلى 7 آلاف جنيه» مستحوذة على حصة سوقية 40.3%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة البالغة نحو 172 ألف وحدة خلال أغسطس الماضى.

وحلت «ريدمي» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 28.1%، تلتها «أوبو» في المركز الثاني بنحو 20.5%.

وحصدت «ريلمي» المرتبة الثالثة بحصة قدرها 3.3%، أعقبتها «هونر» في المركز الرابع بحصة 2.8%.

وظهرت «فيفو» في المرتبة الخامسة بقائمة ماركات الهواتف الأكثر مبيعًا للفئة السعرية التى تتراوح بين «5 إلى 7 آلاف جنيه» مستحوذة على حصة سوقية 2.5%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 2.5% على الماركات التجارية الأكثر المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الماضى.

«سامسونج» تستحوذ على 55% من مبيعات الهواتف «7 – 10 آلاف جنيه»

استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التي تدور بين «7 و10 آلاف جنيه» بعدما استحوذت على حصة سوقية 55% من إجمالي مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 97 ألف جهاز، خلال شهر أغسطس الماضى.

وجاءت «أوبو» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 26.3%، تلتها «ريدمي» في المركز الثالث بحصة بلغت 10.5%.

وتمركزت «هواوي» في المرتبة الربعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة المنتمية لنفس الشريحة السعرية، بعدما اقتنصت حصة سوقية 2.3%.

فيما استحوذت باقى العلامات الأخرى على حصة سوقية 5.9% من إجمالي مبيعات الهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «7 و10 آلاف جنيه» خلال الشهر ذاته.

«سامسونج» تتربع على عرش مبيعات الهواتف «10 آلاف جنيه فأعلى«

تربعت «سامسونج» على عرش مبيعات الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «10 آلاف فاعلى» بعدما استحوذت على حصة سوقية 45.8%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة البالغة نحو 51 ألف وحدة خلال أغسطس الماضى.

وجاءت العلامة الأمريكية «آبل» في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى لهواتف الهواتف التى تتخطى أسعارها «10 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 40.2%.

وحلت «أوبو» الصينية في المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية 6.6%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى البالغة 7.4% من إجمالي مبيعات تلك الفئة خلال تلك الفترة.