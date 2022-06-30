مبيعات هواتف المحمول في مصر تسجل مليون وحدة خلال أبريل

سجلت مبيعات هواتف المحمول في مصر – تراجعًا – بنسبة 24%، لتصل إلى مليون و24 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى، مقابل مليون و358 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ورصدت “المال” خريطة مبيعات سوق هواتف المحمول في السوق المحلية خلال تلك الفترة؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

«إنفينيكس» تتصدر مبيعات هواتف المحمول «1000 – 2000 جنيه».. و«نوكيا» وصيفًا

وتصدرت العلامة الصينية «إنفينيكس» مبيعات هواتف المحمول المنتمية للشريحة السعرية التي تتداول بين «1000 و2000 جنيه» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 23.9%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة السعرية التى بلغت 59 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وصعدت «نوكيا» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «1000 إلى 2000 جنيه» مسجلة حصة سوقية 17.4%، تبعتها «سامسونج» فى المركز الثالث بحصة سوقية 16.8%.

وحلت «ايتل» فى المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية 12.9%، فيما ظهرت «فيفو» فى المركز الخامس بحصة بلغت 7.1% من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

فى المقابل، توزعت الحصة السوقية المتبقية على العلامات التجارية الأخرى بنسبة بلغت 21.9%، من إجمالي مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح من «1000 إلى 2000 جنيه» خلال أبريل الماضى.

«سامسونج» تقود مبيعات الهواتف «2000 – 3000 آلاف جنيه»

وقادت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول التى تتراوح أسعارها من «2000 إلى 3000 جنيه» بعدما اقتنصت حصة سوقية 35%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة السعرية البالغة 245 ألف جهاز فى السوق المحلية.

وحلت «ريلمي» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 18.8%، أعقبتها «إنفينيكس» في المركز الثالث بحصة بلغت 14.7%.

وتمركزت «أوبو» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 11%، تلتها «ريدمي» فى المركز الخامس بنسبة بلغت 10.6%.

بينما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى المطروحة فى نفس الشريحة السعرية للهواتف على حصة سوقية 9.9% من إجمالي المبيعات.

«سامسونج» تزيح «أوبو» من قمة مبيعات الهواتف «3000 – 4000 جنيه»

أزاحت العلامة الكورية «سامسونج» منافستها «أوبو» الصينية من قمة مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح من «3 إلى 4 آلاف جنيه»، بعدما استحوذت على حصة سوقية 42.3% من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 290 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

فى حين تراجعت «أوبو» للمرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 25%، تبعتها «ريلمي» فى المركز الثالث بحصة سوقية 12.6%.

وحلت «ريدمي» في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول من «3 و4 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 11.2% من إجمالي مبيعات تلك الشريحة السعرية لهواتف المحمول في مصر.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على العلامات التجارية الأخرى بنسبة بلغت 8.9% من إجمالى مبيعات الفئة السعرية لأجهزة هواتف المحمول التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» خلال شهر أبريل الماضى.

«أوبو» تهيمن على شريحة هواتف «4 – 5 آلاف جنيه»

وهيمنت العلامة الصينية «أوبو» على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التي تتداول من «4 و5 آلاف جنيه»، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 36.6% من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 130 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وحلت «ريدمي» في المرتبة الثانية بعدما اقتصت حصة سوقية 28.4%، أعقبتها «سامسونج» فى المركز الثالث بحصة بلغت 17.1%.

وحلت «ريلمي» و«فيفو» في المرتبة الرابعة والخامسة – على التوالى- بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية «4 و5 آلاف جنيه» مسجلتا حصة سوقية 6.5% لكل منهما.

وظهرت «إنفنينكس» فى المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 3.6% من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية من هواتف المحمول « 4 – 5 آلاف جنيه» المطروحة داخل السوق المحلية.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى نفس الشريحة السعرية من الهواتف بنسبة بلغت 1.4% خلال تلك الفترة.

«أوبو» تسيطر على مبيعات سمارت فون «5-7 آلاف»

سيطرت العلامة الصينية «أوبو» على النصيب الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح من «5 و7 آلاف جنيه» بعدما اقتنصت حصة سوقية 40.6%، من إجمالي مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 148 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وجاءت «سامسونج» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للشريحة السعرية التى تتراوح من «5 و7 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 29.3%.

وتمركزت «ريدمي» فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية 12.8%، أعقبتها «ريلمي» في المركز الرابع بحصة قدرها 5.3%، من إجمالى مبيعات الفئة السعرية للهواتف المحمولة.

وظهرت «فيفو» الصينية في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف التى تتداول أسعارها من “5 إلى 7 آلاف جنيه” مسجلة حصة سوقية 4.9%، تلتها « POCO» في المركز السادس بحصة قدرها 3% من إجمالى المبيعات.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 4.1%، من إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح من «5 و7 آلاف جنيه» خلال تلك الفترة.

«سامسونج» تعتلي قمة مبيعات الهواتف «7 – 10 آلاف جنيه»

واعتلت العلامة الكورية «سامسونج» صدارة مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التي تدور بين «7 و10 آلاف جنيه» بعدما استحوذت على حصة سوقية 55.9% من إجمالي مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 97 ألف جهاز، خلال شهر أبريل الماضى.

وجاءت «أوبو» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة المنتمية لنفس الشريحة السعرية مسجلة حصة سوقية 32.7%، تلتها «إنفينيكس» في المركز الثالث بحصة بلغت 4.9%.

فيما استحوذت باقى العلامات الأخرى على حصة سوقية 6.5% من إجمالي مبيعات الهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول من «7 و10 آلاف جنيه» خلال الشهر ذاته.

«آبل» تتربع على عرش مبيعات الهواتف «10 آلاف جنيه فأعلى»

تربعت العلامة الأمريكية «آبل» على عرش مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتخطى قيمتها «10 آلاف جنيه»، بعدما اقتنصت حصة سوقية 55.3% من إجمالي المبيعات التى بلغت 55 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وجاءت «سامسونج» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى الهواتف التى تتخطى أسعارها «10 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 38%.

وحلت «أوبو» الصينية في المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية 3% من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى البالغة 3.7% من إجمالي مبيعات تلك الفئة خلال تلك الفترة.