مبيعات هواتف المحمول في مصر تتراجع 52% لتسجل 602 ألف وحدة خلال مارس الماضى

تراجعت مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال شهر مارس الماضى، بنسبة 52% لتصل إلى 602 ألف جهاز، مقابل مليون و249 ألف في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، الذى حصلت “المال” على نسخه منه، فإن العلامة الكورية «سامسونج» استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال مارس الماضى، بنسبة بلغت 46.1%، من إجمالى مبيعات القطاع.

وحلت «

» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 15.5%، أعقبتها «ريدمي» في المركز الثالث بنسبة 10.9%.

وحصدت «ريلمي» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10.4%، تلتها «فيفو» في المركز الخامس بنسبة قدرها 5.3%.

وظهرت «إنفينيكس» في المرتبة السادسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة بعدما اقتنصت حصة سوقية 5.2%، من إجمالى مبيعات القطاع.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 6.6% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر مارس الماضى.

«سامسونج» تهيمن على مبيعات الهواتف بـ«منافذ البيع المباشر» و«السلاسل التجارية»

هيمنت العلامة الكورية «

» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمولة عبر منافذ البيع المباشر في مصر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 41.3%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 423 ألف جهاز خلال مارس الماضى.

وجاءت «أوبو» الصينية فى المرتبة الثانية مستحوذة على حصة سوقية 19.6%، تبعتها «ريلمي» في المركز الثالث بنسبة 13.4%.

وجاءت «ريدمي» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10.9%، تبعتها «إنفينيكس» في المركز الخامس بنسبة قدرها 6.2% من إجمالي المبيعات.

وتمركزت «فيفو» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول عبر منافذ البيع المباشر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 3.6%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة.

بينما توزعت باقي الحصص السوقية البالغة 5% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة محليًا خلال شهر مارس الماضى.

كما هيمنت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات أجهزة هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر السلاسل التجارية فى مصر، بنسبة بلغت 57.5%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 178 ألف جهاز.

وحلت «

» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 10.9%، أعقبتها «فيفو» للمركز الثالث بنسبة بلغت 9.3%.

وجاءت «أوبو» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 5.8%، تلتها «ريلمي» في المركز الخامس بنسبة قدرها 3.5%.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية البالغة 13% على العلامات الأخرى العاملة في سوق المحمول، التى تم تسويق عبر السلاسل التجارية خلال مارس الماضى.