مبيعات هواتف المحمول فى مصر تتراجع لأدنى مستوى خلال يوليو الماضى

هبطت مبيعات هواتف المحمول في مصر لأدنى مستوى لها خلال يوليو الماضى، لتصل إلى 678 ألف جهاز، مقابل مليون و491 ألف وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق، بنسب تراجع 55%.

رصدت “المال” خريطة مبيعات سوق هواتف المحمول في السوق المحلية خلال تلك الفترة؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

«نوكيا» تتصدر مبيعات الهواتف «1000 – 2000 جنيه»

تصدرت «نوكيا» مبيعات هواتف المحمول المنتمية للشريحة السعرية التي تتداول بين «1000 و2000 جنيه» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 50.3%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة السعرية التى بلغت 23 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت «ايتل» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «1000 إلى 2000 جنيه» مسجلة حصة سوقية 15.2%، تبعتها «إنفينيكس» فى المركز الثالث بحصة سوقية 6%.

وحلت «سامسونج» في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف التى تتراوح أسعارها بين «1000 إلى 2000 جنيه» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 3.7%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

وتوزعت الحصة السوقية المتبقية على العلامات التجارية الأخرى بنسبة بلغت 24.8%، من إجمالي مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «1000 إلى 2000 جنيه» خلال يوليو الماضى.

«سامسونج» تتربع على عرش مبيعات الهواتف «2000 – 3000 آلاف جنيه»

تربعت العلامة الكورية «سامسونج» على عرش مبيعات هواتف المحمول التى تتراوح أسعارها بين «2000 إلى 3000 جنيه» بعدما اقتنصت حصة سوقية 26.1%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة السعرية البالغة 45 ألف جهاز فى السوق المحلية.

وتمركزت «ريلمي» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 16.6%، أعقبتها «ريدمي» في المركز الثالث بحصة بلغت 15.9%.

وظهرت «إنفينيكس» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 12%، تلتها «فيفو» فى المركز الخامس بنسبة بلغت 9%.

واقتصنت «نوكيا» المرتبة السادسة بقائمة الهواتف المحمولة الأكثر مبيعا للفئة السعرية التى تتراوح من «2000 إلى 3000 جنيه» مستحوذة على حصة سوقية 6.4%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية خلال مايو الماضى.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى المطروحة فى نفس الشريحة السعرية للهواتف على حصة سوقية 14% من إجمالي المبيعات.

«سامسونج» تعتلي قمة مبيعات الهواتف «3000 – 4000 جنيه»

اعتلت العلامة الكورية «سامسونج» صدارة مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «3 إلى 4 آلاف جنيه»، بعدما استحوذت على حصة سوقية 30.3% من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 128 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت «ريلمي» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت اقتنصت حصة سوقية 25.7%، تبعتها «إنفينيكس» فى المركز الثالث بحصة سوقية 13.9%.

وحصدت «ريدمي» المرتبة الرابعة بحصة سوقية 12.3%، تلتها «أوبو» في المركز الخامس بحصة قدرها 10.5%.

وتمركزت «فيفو» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 5.5%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية.

وتوزعت باقى الحصص السوقية على العلامات التجارية الأخرى بنسبة بلغت 1.8% من إجمالى مبيعات الفئة السعرية لأجهزة هواتف المحمول التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» خلال شهر يوليو الماضى.

«سامسونج» تقود مبيعات هواتف «4 – 5 آلاف جنيه»

قتدت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التي تتداول بين «4 و5 آلاف جنيه»، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 45.9% من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 178 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

وتمركزت «ريدمي» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 20.9%، تلتها «أوبو» بحصة قدرها 13.3%.

في حين، حافظت «ريلمي» على تمركزها في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية «4 و5 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 11.8%، تلتها «إنفنينكس» في المركز الخامس بحصة قدرها 6.3%.

وتوزعت باقي الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى نفس الشريحة السعرية من الهواتف بنسبة بلغت 1.8% خلال تلك الفترة.

«سامسونج » تتصدر مبيعات الهواتف «5-7 آلاف»

تصدرت «سامسونج» مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» بعدما اقتنصت حصة سوقية 33.1%، من إجمالي مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 154 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

وحافظت «ريدمي» على تمركزها في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للشريحة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 28.5%.

وحلت «أوبو» فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية 24.1%، أعقبتها «ريلمي» في المركز الرابع بحصة قدرها 3.7%، من إجمالى مبيعات الفئة السعرية للهواتف المحمولة.

وجاءت «فيفو» في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف التى تتداول أسعارها من “5 إلى 7 آلاف جنيه” مسجلة حصة سوقية 3.6%، من إجمالى المبيعات.

فى حين استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 7%، من إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» خلال تلك الفترة.

بنسبة 54.1%.. «سامسونج» تهيمن على مبيعات الهواتف «7 – 10 آلاف جنيه»

هيمنت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التي تدور بين «7 و10 آلاف جنيه» بنسبة بلغت 54.1% من إجمالي مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 97 ألف جهاز، خلال شهر يوليو الماضى.

وحلت «أوبو» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 28%، تلتها «ريدمي» في المركز الثالث بحصة بلغت 8.1%.

وحصدت «هواوي» المرتبة الربعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة المنتمية لنفس الشريحة السعرية، بعدما اقتنصت حصة سوقية 3.3%.

واستحوذت باقى العلامات الأخرى على حصة سوقية 6.5% من إجمالي مبيعات الهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «7 و10 آلاف جنيه» خلال الشهر ذاته.

«سامسونج» تزيح «آبل» من صدارة الهواتف «10 آلاف جنيه فأعلى»

أزاحت «سامسونج» منافستها «آبل» من صدارة مبيعات الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «10 آلاف فاعلى» بعدما استحوذت – الأولى- على حصة سوقية 44.6%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة البالغة نحو 51 ألف وحدة خلال يوليو الماضى.

وجاءت العلامة الأمريكية «آبل» في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى لهواتف الهواتف التى تتخطى أسعارها «10 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 42.6%.

وحلت «أوبو» الصينية في المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية 5.6%، من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى البالغة 7.2% من إجمالي مبيعات تلك الفئة خلال تلك الفترة.

«القاهرة» تهيمن على مبيعات الهواتف في مصر

هيمنت “القاهرة” على الحصة الأكبر من مبيعات هواتف المحمول بنسبة بلغت 45% بإجمالي 303 آلاف جهاز، من إجمالي مبيعات سوق المحمول التي بلغت 678 ألف جهاز خلال يوليو الماضى.

وحلت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 27% بنحو 186 ألف وحدة خلال تلك الفترة.

وجاءت “مدن الصعيد” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 14% مسجلة نحو 92 ألف هاتف ، أعقبتها “الإسكندرية” في المركز الرابع بحصة قدرها 9% بنحو 62 ألف وحدة.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقئامة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 5% محققة بيع 36 ألف جهاز خلال يوليو الماضى.

تتصدرها «سامسونج».. ترتيب الهواتف الأكثر مبيعًا في القاهرة

اعتلت العلامة الكورية «سامسونج» صدارة الماركات التجارية الأكثرمبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بنطاق محافظة القاهرة، بعدما استحوذت على حصة سوقية 40% من إجمالي المبيعات البالغة نحو 303 آلاف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

وحلت العلامة الصينية «ريدمي» للمرتبة الثانية بحصة سوقية 17% من إجمالى المبيعات، تبعتها «أوبو» في المركز الثالث بحصة بلغت 14%.

وجاءت «ريلمي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 7%، أعقبتها «إنفينيكس» في المركز الخامس بنسبة 6%.

وتمركزت «آبل» في المرتبة السادسة مستحوذة على حصة سوقية 4%، أعقبتها «فيفو» و«نوكيا» في المركز السابع والثامن- مكرر- مسجلة حصة سوقية 3%.

وتوزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 6% للعلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر يوليو الماضى.

«سامسونج» تعتلى قمة مبيعات هواتف المحمول بالإسكندرية

اعتلت العلامة الكورية «سامسونج» صدارة مبيعات هواتف المحمول بمحافظة الإسكندرية، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 48%، من إجمالى المبيعات البالغة 62 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى، وفقًا للبيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وحلت العلامة الصينية «ريدمي» في المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 18% من إجمالى المبيعات، تبعتها «أوبو» فى المركز الثالث بحصة بلغت 11%.

وجاءت «إنفينيكس» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 6%، تلتها «فيفو» و«ريلمي» في المركز السادس والسابع – مكرر – بحصة قدرها 4%.

وتوزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 9% على العلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر يوليو الماضى.

«سامسونج» تقتنص 28% من مبيعات «سمارت فون» في الدلتا

اقتنصت «سامسونج» الحصة السوقية الأكبر من من مبيعات هواتف المحمول في مدن الدلتا، بنسبة بلغت 28%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 186 ألف جهاز، خلال تلك الفترة.

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 21%، تبعتها «ريلمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 18%.

وحلت «ريدمي» المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية 17%، تلتها «إنفينيكس» في المركز الخامس بنسبة 4%.

وتمركزت و«آبل» و«نوكيا» و«فيفو» في المرتبة السادسة والسابعة -مكرر – بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمنطقة الدلتا، مسجلة حصة سوقية 3%، لكل منهم.

وتوزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 3% على العلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر يوليو الماضى.

ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في الصعيد

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول بمنطقة مدن الصعيد، بعدما استحوذت على حصة سوقية 45%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 92 ألف جهاز خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «ريدمي» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 14%، تلتها «أوبو» في المركز الثالث بحصة قدرها 13%.

واقتنصت «ريلمي» و«إنفينيكس» فى المرتبة الرابعة والخامسة مسجلة حصة سوقية 8% لكل منهما.

وتمركزت «فيفو» في المرتبة السادسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمنطقة مدن الصعيد، بعدما اقتنصت حصة سوقية 3%، تلتها «نوكيا» في المركز السابعة بحصة بلغت 2%.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 7% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر يوليو الماضى.

«سامسونج» تتربع على عرش مبيعات الهواتف في مدن القناة

تربعت العلامة الكورية «سامسونج» على عرش مبيعات هواتف المحمول بمنطقة مدن القناة بنسبة بلغت 41%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 36 ألف جهاز، خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 18%، تلتها «ريدمي» في المركز الثالث بحصة قدرها 17%.

وحصدت «إنفنينيكس» و«ريلمي» المرتبة الرابعة والخامسة بحصة سوقية 7%، لكل منهما.

وحلت «آبل» فى المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 3%، تلتها «فيفو» في المركز السابع بنسبة 2%.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 5% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر يوليو الماضى.