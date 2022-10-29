مبيعات هواتف المحمول عالميًا تهبط 9.7% خلال الربع الثالث (جراف)

سجلت مبيعات هواتف المحمول تراجعًا بنسبة 9.7% لتصل إلى 301.9 مليون جهاز خلال البع الثالث من العام الحالى، مقابل 334.2 مليون وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «IDC»، تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات الهواتف عالميًا بعدما استحوذت على حصة سوقية 21.2% بإجمالى نحو 64 مليون وحدة خلال تلك الفترة.

وحلت «آبل الأمريكية» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 17.2% مسجلة بيع 51.9 مليون جهاز، تلتها «شاومي الصينية» في المركز الثالث بحصة قدرها 13.4% بواقع 40.5 مليون وحدة.

وجاءت «فيفو» في المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 8.6% محققة بيع 25.9 مليون وحدة خلال الربع الثالث من العام الحالى.

وتمركزت «أوبو» في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة عالميًا مسجلة حصة سوقية 8.6% بنحو 25.8 مليون جهاز.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 31% على الماركات التجارية الأخرى مسجلة بيع 93.6 مليون وحدة خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي؛ حصص مبيعات هواتف المحمول عالميًا خلال الربع الثالث من 2022: