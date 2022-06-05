مبيعات هواتف المحمول تسجل 1.2 مليون جهاز بالسوق المحلية (جراف)

بلغ إجمالى مبيعات هواتف المحمول في مصر نحو مليون و248 ألف جهاز خلال مارس الماضى.

رصدت «المال» تطور مبيعات هواتف المحمول في السوق المحلية خلال شهر مارس الماضى؛ وذلك استنادًا إلى التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

«إنفينيكس» تتصدر مبيعات هواتف المحمول «1000 – 2000 جنيه»

تصدرت العلامة الصينية «إنفينيكس» مبيعات هواتف المحمول المنتمية للشريحة السعرية التي تتداول بين «1000 و2000 جنيه» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 24.1%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة السعرية التى بلغت 143 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت «سامسونج» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «1000 إلى 2000 جنيه» مسجلة حصة سوقية 20.2%، تبعتها «ريلمي» فى المركز الثالث بحصة سوقية 19%.

وحلت «ريدمي» فى المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية 13.1%، فيما ظهرت «ايتل» فى المركز الخامس بحصة بلغت 7% من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية على العلامات التجارية الأخرى بنسبة بلغت 16.6%، من إجمالي مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «1000 إلى 2000 جنيه» خلال مارس الماضى.

«سامسونج» تقود مبيعات الهواتف «2000 – 3000 آلاف جنيه»

قادت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول التى تتراوح أسعارها بين «2000 إلى 3000 جنيه» بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 45.6%، من إجمالي مبيعات تلك الفئة السعرية البالغة 402 ألف جهاز فى السوق المحلية.

وحلت «ريلمي» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 17.4%، أعقبتها «أوبو» في المركز الثالث بحصة بلغت 14.7%.

وتمركزت «ريدمي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8.4%، تلتها «إنفينيكس» فى المركز الخامس بنسبة بلغت 7.9%.

بينما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى المطروحة فى نفس الشريحة السعرية للهواتف على حصة سوقية 6% من إجمالي المبيعات.

«أوبو» تتربع على عرش مبيعات الهواتف «3000 – 4000 جنيه»

تربعت العلامة الصينية «أوبو» على عرش مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «3 إلى 4 آلاف جنيه»، بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها 34.9% من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 252 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وحلت «سامسونج» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت اقتنصت حصة سوقية 24.7%، تبعتها «ريدمي» فى المركز الثالث بحصة سوقية 23.3%.

وحلت «فيفو» في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 6.9% من إجمالي مبيعات تلك الشريحة السعرية لهواتف المحمول في مصر.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على العلامات التجارية الأخرى بنسبة بلغت 10.2% من إجمالى مبيعات الفئة السعرية لأجهزة هواتف المحمول التى تتداول بين «3 و4 آلاف جنيه» خلال شهر مارس الماضى.

«أوبو» تهيمن على شريحة هواتف «4 – 5 آلاف جنيه»

هيمنت العلامة الصينية «أوبو» على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التي تتداول بين «4 و5 آلاف جنيه»، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 36.1% من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 138 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وحلت «سامسونج» في المرتبة الثانية بعدما اقتصت حصة سوقية 26.9%، أعقبتها «ريدمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 18.9%.

وحافظت «ريلمي» على تمركزها في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية «4 و5 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 9.9%.

وظهرت «فيفو» فى المرتبة الخامسة مسجلة حصة سوقية 3.3% من إجمالى مبيعات تلك الفئة السعرية من هواتف المحمول « 4 – 5 آلاف جنيه» المطروحة داخل السوق المحلية.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى نفس الشريحة السعرية من الهواتف بنسبة بلغت 4.9% خلال تلك الفترة.

«أوبو» تسيطر على مبيعات الهواتف «5-7 آلاف»

سيطرت العلامة الصينية «أوبو» على النصيب الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» بعدما اقتنصت حصة سوقية 56.9%، من إجمالي مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 171 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت «سامسونج» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المنتمية للشريحة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 26.1%.

وتمركزت «ريدمي» فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية 4.5%، أعقبتها « POCO» في المركز الرابع بحصة قدرها 4.2%، من إجمالى مبيعات الفئة السعرية للهواتف المحمول «5 – 7 آلاف جنيه» المطروحة داخل السوق المحلية.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 8.3%، من إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين «5 و7 آلاف جنيه» خلال تلك الفترة.

«سامسونج» ترفع حصتها السوقية من مبيعات الهواتف «7 – 10 آلاف جنيه»

استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول المنتمية للفئة السعرية التي تدور بين «7 و10 آلاف جنيه» بنسبة بلغت 65.7% من إجمالي مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 71 ألف جهاز، خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت «أوبو» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة المنتمية لنفس الشريحة السعرية مسجلة حصة سوقية 17.3%، تلتها «إنفينيكس» في المركز الثالث بحصة بلغت 9.6%.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو 7.4% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة من الفئة السعرية التى تتداول بين «7 و10 آلاف جنيه» خلال شهر مارس الماضى.

«آبل» تتصدر مبيعات الهواتف «10 آلاف جنيه فأعلى»

تمكنت العلامة الأمريكية «آبل» من زيادة حصتها السوقية من مبيعات الهواتف المنتمية للفئة السعرية التى تتخطى قيمتها «10 آلاف جنيه»، إلى 56.7% من إجمالي المبيعات التى بلغت 62 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت «سامسونج» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى لهواتف الهواتف التى تتخطى أسعارها «10 آلاف جنيه» مسجلة حصة سوقية 40.8%.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى البالغة 2.5% من إجمالي مبيعات تلك الفئة خلال تلك الفترة.