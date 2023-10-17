مبيعات هواتف المحمول تتراجع 36% خلال أول 7 أشهر من 2023 (جراف)

تراجعت مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بنسبة 36% لتصل إلى 4 ملايين و364 ألف جهاز، مقابل 6 ملايين و858 ألف فى الفترة ذاتها من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، فإن العلامة الكورية «سامسونج» هيمنت على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الهواتف بنسبة بلغت 48.9% من إجمالى مبيعات القطاع.

وحلت «أوبو» الصينية فى المرتبة الثانية مستحوذة على حصة سوقية 13.9%، تبعتها «ريدمي» فى المركز الثالث بنسبة 11%.

وجاءت «ريلمي» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10.1%، تلتها «فيفو» في المركز الخامس بحصة قدرها 5.1%.

وحصدت «إنفينيكس» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة بعدما اقتنصت حصة سوقية 4.9% من إجمالي مبيعات القطاع.

بينما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 6.1% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية.

في سياق متصل، أرجع محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات في شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات سابقة، تراجع مبيعات القطاع إلى الصعوبات التى تواجه الشركات المحلية في الاستيراد منذ فبراير 2022، بالإضافة إلى ضعف عمليات التمويل من قبل البنوك المحلية بغرض الاتجار مما انعكس سلبًا على انخفاض حجم المعروض من الهواتف المحمولة المطروحة محليًا.

وأوضح أن معظم المستوردين قاموا بتنفيذ عمليات استيراد شحنات الهواتف بنظام “الأفراد – الدولي” بغرض تفادي القيود المفروضة على آليات الاستيراد التجاري.

وأكد أن سوق المحمول عانت من موجة الزيادات السعرية التى أقرتها الشركات والتجار بالتزامن مع ارتفاع التكلفة التى نتجت عن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، موضحا أن معدل إقبال المستهلكين على شراء أجهزة “المحمول” الجديدة تراجع بنسب تصل إلى 60%.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، حصص ماركات الهواتف الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 7 أشهر من العام الحالى: