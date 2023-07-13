مبيعات «نيو هوب» الصينية للأعلاف تقفز 20% في مصر خلال 3 سنوات

قال سو هاو، المدير العام لشركة نيو هوب الصينية، التى تمتلك مصنعا للأعلاف فى مدينة السادات إن التضخم المرتفع أدى إلى تآكل القوة الشرائية للسكان المحليين وحجم سوق اللحوم، مما يشكل تحديا كبيرا لعمل الشركة التى تأسست فى مصر عام 2011، بحسب وكالة شينخوا.

وفى تصريحات لوكالة شينخوا ، قال سو هاو “بفضل علاماتنا التجارية طويلة المدى وتطورنا في مصر لأكثر من عقد من الزمان، تم الاعتراف بشركة نيو هوب مصر من قبل المزارعين المحليين والمستهلكين”، لذلك وعلى الرغم من انخفاض الإنتاج الاقتصادي وضعف السوق، فقد حققت مبيعاتنا نجاحا كبيرا، حيث تجاوز معدل النمو 20 % في السنوات الثلاث الماضية.

وأشار سو إلى أن الشركة تدير أربعة مصانع لتصنيع الأعلاف ومزرعة دواجن واحدة في مصر، مما يساعد على توفير الأعلاف لتسمين 120 مليون دجاجة سنويا في مصر، وتحتل حصتها السوقية مرتبة بين أكبر ثلاثة مصانع في هذا القطاع.

وكشف أن الأسباب الكامنة وراء هذا التقدم تشمل المنتجات المتقدمة والخدمات الممتازة والإدارة الاستشرافية للشركة.

وتعتبر نيو هوب هي الشركة الأولى التي تقدم “الأعلاف الخضراء”، وهو علف بيولوجي وصديق للبيئة، إلى السوق المصري، ويحتوي العلف الأخضر على سلسلة من البروبيوتيك، والتي تسرع عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية في دجاج التسمين، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة التربية.

وقالت أسماء سعيد نائبة مدير قسم الخدمات الفنية للشركة إن نيو هوب ، كشركة رائدة في تربية الحيوانات في الصين، جلبت أيضا “المعايير الصينية” إلى مصر، مضيفة أن الدعم الفني الشامل والخدمات المدروسة للمزارعين خلال دورة تربية الدواجن، التي تبلغ 40 يوما، أمر بالغ الأهمية لنجاح الشركة في السوق المصرية من “وجه جديد” إلى “العلامة التجارية الكبيرة” اليوم.

وأوضحت أن الشركات المحلية تقدم خدماتها فقط عندما يواجه المربون المشاكل، بينما تظل نيو هوب على اتصال بالمربين طوال العملية برمتها، مؤكدة أن الشركة تبذل قصارى جهدها لمساعدة المربين على تقليل التكاليف والتغلب على الصعوبات الاقتصادية من خلال الدعم الفني وخدمات المختبرات التابعة للشركة.