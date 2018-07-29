مبيعات نيسان جروب تتراجع 1.4% النصف الأول عالميًّا

شريف عيسىتراجعت مبيعات نيسان جروب خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.4%، لتسجل مليونين و854 ألفًا، و187 سيارة، مقابل مليونين و894 ألفًا، و311 وحدة خلال ذات الفترة من العام الماضى.وانخفضت مبيعات المجموعة خارج اليابان بـ1.3%، بعد تمكنها من بيع مليونين و518 ألفًا، و222 سيارة خلال الفترة من يناير

شريف عيسى

تراجعت مبيعات نيسان جروب خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.4%، لتسجل مليونين و854 ألفًا، و187 سيارة، مقابل مليونين و894 ألفًا، و311 وحدة خلال ذات الفترة من العام الماضى.

وانخفضت مبيعات المجموعة خارج اليابان بـ1.3%، بعد تمكنها من بيع مليونين و518 ألفًا، و222 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو، مقارنة بمعدلات البيع خلال الفترة نفسها من 2017، والتى بلغت مليونين و550 ألفًا، و393 وحدة.

كما هوت مبيعات نيسان موتورز باليابان خلال تلك الفترة بـ2.3%، لتسجل 335 ألفًا، و965 سيارة، مقارنة بمعدلات البيع بها خلال 2017، والتى بلغت 343 ألفًا، و918 وحدة.

ويعود الانخفاض فى مبيعات المجموعة إلى تراجع الطلب على العلامات التجارية التابعة لها فى كل من أوروبا، وأمريكا الشمالية.

وانخفضت مبيعات مجموعة نيسان فى أمريكا الشمالية بـ6.2%، لتسجل مليونًا، و12 ألفا، و721 سيارة خلال النصف الأول، كما هوت مبيعات دول الاتحاد الأوربى بـ10.7%، بعد تمكنها من بيع 374 ألفًا، و586 وحدة.

يوضح الرسم التفاعلى التالى تطور مبيعات مجموعة نيسان موتورز فى الدول والأقاليم الأكثر مبيعًا خلال النصف الأول من عامى 2017 و2018:



