مبيعات «نوفارتس فارما» 5.8 مليار جنيه خلال أول 5 شهور من 2023

سجلت شركة نوفارتس فارما للأدوية نموًّا بنسبة 18% في سوق الدواء المصري، خلال أول خمسة شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمسة شهور من العام الماضي 4.9 مليار جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمسة شهور من العام الحالي إلى 5.8 مليار جنيه، وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا»

قال الدكتور شريف أمين، رئيس نوفارتس مصر، إن الشركة استثمرت حوالي 10 ملايين دولار، خلال السنوات الثلاث الماضية، لتطوير مصنعها بالقاهرة، كما تسعى الشركة لزيادة حصتها بسوق الدواء المصري.

وأوضح، في تصريحات سابقة، أن حصة الشركة حاليًّا 7.3% من سوق الدواء في مصر، مشيرًا إلى أن “نوفارتس” تمتلك 57 علامة تجارية مبتكرة.

وأكد وجود عدد كبير ومتنوع من المنتجات التي تصل إلى 150 علامة تجارية ومنتجًا في العديد من التخصصات الطبية المختلفة، مثل أمراض شرايين القلب، والأورام، والأراض العصبية والمناعية، وأمراض الجهاز التنفسي،

بالإضافة لقطاع ساندوز الذي يوفر المثائل الحيوية والأدوية الجنيسة لكثير من الأمراض والمضادات الحيوية والعقاقير التي لا تحتاج لوصفة طبية بما يتيح لمقدمي الخدمات الطبية بدائل كثيرة لتلبية احتياجات المرضى.

ويقع مصنع شركة نوفارتس فى مصر على مساحة 80 ألف متر مربع، وتم إنشاؤه فى عام 1962، ويعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية،

ويختص بإنتاج 107 أنواع دوائية، لتلبية 7% من احتياجات الدواء فى السوق المحلية، كما يعمل بمجموعة «نوفارتس مصر» نحو 2000 موظف، منهم 500 صيدلى وخبير فنى يعملون بالمصنع.

«نوفارتس فارما»: إنتاج 75 مليون علبة دواء سنويًّا

وأشار إلى أن شركة نوفارتس تخدم أكثر من 10 ملايين مواطن عن طريق الأدوية المبتكرة والأدوية التي يتم تصنيعها في مصنع الشركة بمصر، إذ ينتج أكثر من 75 مليون علبة دواء سنويًّا، بينها 21 مليون علبة دواء للتصدير، بعد تلبية احتياجات السوق المحلية.