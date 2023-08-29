مبيعات «مينا فارم للأدوية» تسجل 2.02 مليار جنيه بالنصف الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة عن النصف الأول من العام الجاري 2023.

وارتفعت إجمالي مبيعات مينا فارم للأدوية بنحو 23.05%، خلال 6 أشهر ، لتسجل 2.02 مليار جنيه، مقابل 1.66 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 382 مليون جنيه.

كما تضمنت نتائج أعمال مينا فارم للأدوية تحقيق صافي أرباح بقيمة 147.37 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 273.54 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي ، وبتراجع نحو 126.17 مليون جنيه، بمايعادل 46.2%.