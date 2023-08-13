مبيعات «ميرك» للأدوية مليار جنيه خلال أول 5 شهور من 2023

سجلت شركة «ميرك» للأدوية مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال أول خمس شهور من عام 2023، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا».

وتتنوع محفظة منتجات شركة «ميرك» بين علاجات السرطان، والتصلب المتعدد، والعقم، والغدد الصماء والاضطرابات الأيضية وأمراض الأعصاب والروماتيزم وكذلك الأمراض القلبية الوعائية.

كما تتميز الشركة في مجال الأبحاث والتطوير وتصنيع وتسويق المستحضرات الصيدلانية والمستحضرات الحيوية في العديد من المجالات المتخصصة حيث قدمت الشركة أدويه هامة في السوق المصرية مثل عقار «جلوكوفاج» لعلاج السكر و«كونكور» لضغط الدم المرتفع.

ميرك تستحوذ على “Prometheus” مقابل 10.8 مليار دولار

استحوذت شركة ميرك الأميركية العملاقة لصناعة الأدوية على شركة بروميثيوس بيوسيانسيس مقابل 10.8 مليار دولار لتعزيز انتاجها من الأدوية المناعية.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن الشركتين أبرمتا صفقة نهائية وافقت ميرك بموجبها من خلال شركة تابعة لها على الاستحواذ على بروميثيوس مقابل سداد 200 دولار نقدا للسهم، وبقيمة إجمالية تصل إلى 10,8 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “ميرك”، روبرت ديفيس، وفق البيان إن الاتفاق مع بروميثيوس سيسرّع من وجودنا المتنامي في مجال علم المناعة، حيث لا تزال هناك حاجات كبيرة للمرضى لم تتم تلبيتها مضيفًا أن الصفقة تنوع محفظة الشركة وتساعد في دفع نموها بشكل جيد في العقد المقبل.

وخضعت شركة ميرك لتحقيق رسمي من قبل محكمة فرنسية لاحتمال إصدارها لمعلومات مضللة بشأن عقار ليفوثيروكس الذي تنتجه الغدة الدرقية.

وأكد ماريو بيير ستاسي، محامي شركة ميرك، أن الشركة ستواصل التعاون مع السلطات في هذا الشأن، كما أنه يجب السماح للإجراءات القانونية الكاملة بأن تأخذ مجراها.