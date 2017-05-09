مبيعات ميتوبيشى قد تدفع رينو – نيسان لاحتلال قمة مصنعى العالم

– فوكس 2 موف: التحالف اليابانى الفرنسى قد يصبح منافساً قوياً لفولكسفاجن وتويوتا

شريف عيسى:

أعلنت مؤسسة “فوكس 2 موف” المعنية بأبحاث السيارات عن ترتيب مصنعى السيارات فى العالم خلال الربع الأول من العام الجارى فى الفترة من يناير وحتى مارس 2017، والتى شهدت أداءً قوياً لتحالف رينو – نيسان والذى تمكن من اقتناص المرتبة الثالثة.

ووفقاً لما ورد بالتقرير، فإن التحالف بين المصنعين الفرنسى واليابانى قد يصبح منافساً قوياً لمجموعة فولكس فاجن جروب، وتويوتا عند تجميع مبيعات العلامة اليابانية ميتسوبيشى، بما يمكنها من إحتلال قائمة مصنعى العالم.

لم يلجأ التقرير إلى تجميع بيانات مبيعات ميتسوبيشى على إجمالى مبيعات رينو – نيسان خلال الربع الأول على الرغم من استكمال شركة نيسان موتورز فى أكتوبر من العام الماضى سيطرتها على 34% من شركة ميتسوبيشى موتورز والتى بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن باقى أسهم الشركة والبالغ حصتها 66% ما زالت تحت سيطرة كل من ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة، وميتسوبيشى كورب، وبنك طوكيو بو أف جيه.

أما عن ترتيب مصنعى السيارات خلال تلك الفترة، فجاءت مجموعة تويوتا على رأس القائمة بعد تمكنها من بيع 2.59 مليون سيارة بنسبة نمو 4.8%، فيما حلت مجموعة فولكس فاجن بالمرتبة الثانية بإجمالى 2.52 مليون وحدة بزيادة قدرت بـ 0.8%.

وحصد تحالف رينو – نيسان المركز الثالت بعد قدرته على تسليم 2.3 مليون سيارة خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الجارى، بنسبة نمو قدرت بـ 11.5%.

أما المركز الرابع فكان من نصيب الصانع الأمريكى جنرال موتورز بمبيعات قدرت بـ 1.9 مليون سيارة بنمو 2%، فيما حصدت هيونداى – كيا المركز الخامس بإجمالى 1.73 مليون سيارة رغم تراجع مبيعات خلال تلك الفترة بـ 7.7%.

وجاءت فورد بالمركز السادس والتى بلغت مبيعاتها 1.56 مليون سيارة بنسبة نمو 1.6%، فيما استحوذت هوندا على المركز السابع بإجمالى 1.3 مليون سيارة بنمو قدرت نسبته 7%.

وحلت فيات – كرايسلر بالمركز الثامن بإجمالى 1.2 مليون وحدة، واقتنصت سوزوكى على المركز التاسع بإجمالى 801.1 ألف سيارة مباعة، بيمنا جاء مصنع السيارات الفرنسى بيجو – سيتروين بالمركز العاشر بإجمالى 780.7 ألف وحدة.

واقتنصت العلامة الألمانية الفارهة مرسيدس المركز الأول فى قائمة مصنعى السيارات الفارهه، خلال الربع الأول من العام الجارى بعد تمكنها من تسليم 660.5 ألف سيارة، بنسبة نمو بلغت 13.2%، مع العلم أنها تحتل المرتبة الحادية عشر فى قائمة مصنعى السيارات حول العالم.

وقال مصدر مسئول بشركة تويوتا – ايجيبت فضل عدم ذكر اسمه ان استمرار تصدر تويوتا العالمية لقائمة مصنعى السيارات يرجع لعدد من الأسباب والتى من أبرزها تنوع الطرازات التى تقدمها، بالإضافة إلى الأداء القوى لمبيعاتها فى عدد من دول العام والتى من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

واشار عمرو اسكندرانى، خبير صناعة السيارات، إلى ان التنافس ما بين تويوتا وفولكس فاجن مستمر وفى بعض الفترات كانت فولكس فاجن جروب تحتل صدارة مصنعى السيارات عالمياً إلا ان أزمة الإنبعاتثات ما تبعها من حملات استدعاء واسعة تسبب فى تراجع الطلب عليها وتراجع معدلات نمو مبيعات، والتى قدرت فى الربع الأول بـ 0.8%.

الجدول الأتى يوضح ترتيب أكبر مصنعى السيارات حول العام خلال الربع الأول من العام الجارى :

الترتيب المصنع العالمى مبيعات الربع الأول معدل نمو المبيعات الحصة السوقية 1 تويوتا 2,594,363 4.8% 11.3% 2 فولكس فاجن 2,529,479 0.8% 10.6% 3 رينو – نيسان 2,305,549 11.5% 10.6% 4 جنرال موتورز 1,881,835 2% 7.9% 5 هيونداى – كيا 1,733,582 – 12.7% 7.1% 6 فورد 1,562,079 – 1.6% 7.1% 7 هوندا 1,285,758 9% 5.5% 8 FCA 1,196,360 1.7% 5.1% 9 سوزوكى 801,087 9.5% 3.4% 10 بيجو – سيتروين 780,658 – 8.3% 3.4% 11 مرسيدس ديلمر 660,468 13.2% 2.8% 12 BMW 600,193 7.4% 2.6% 13 SAIC 449,356 7.6% 1.9% 14 شنجان 444,162 5.8% 1.9% 15 جيلى جروب 417,379 49.4% 1.8% 16 مازدا 411,930 5.8% 1.8% 17 ميتسوبيشى 285,404 3% 1.2% 18 دونج فينح موتور 280,184 0.6% 1.2% 19 تاتا الهندية 271,386 17.9% 1.2% 20 فوجى للصناعات الثقيلة 257,554 8.4% 1.1% 21 جريت وول موتورز 256,407 8.1% 1.1% 22 بايك 236,062 – 16.5% 1% 23 GM-SAIC-WULING 199,942 – 7.2% 0.9% 24 شيرى اوتومبيل 148,948 7.1% 0.6% 25 ماهندرا جروب 148,565 – 1.7% 0.6%

المصدر : فوكس 2 موف إعداد – سيارات المال