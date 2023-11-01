مبيعات «مصر للزيوت والصابون» ترتفع 6.4% بالربع الأول من 2023-2024

أعلنت شركة مصر للزيوت والصابون ، عن نتائج أعمالها والقوائم المالية عن الربع الأول من العام للعام المالي 2023-2024.

وحققت شركة مصر للزيوت والصابون نموا في إجمالي المبيعات بنسبة 6.4%، خلال 3 أشهر .

وبلغ إجمالي مبيعات مصر للزيوت والصابون نحو 667.05 مليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 626.95 مليون خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023.

وسجلت مصر للزيوت والصابون تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 89.2%، لتسجل 78 ألف جنيه، مقابل 725 ألفا خلال الفترة المقارنة.

وأرجعت مصر للزيوت والصابون انخفاض صافي الأرباح لارتفاع تكلفة الزيت الخام المستخدم في الإنتاج.