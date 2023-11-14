مبيعات «مصر للأسمنت - قنا» ترتفع 44.4% خلال 9 أشهر إلى 2.8 مليار جنيه

أعلنت مجلس شركة مصر للأسمنت – قنا، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

وارتفعت صافي مبيعات مصر للأسمنت – قنا، نحو 44.4%، لتسجل 2.83 مليار جنيه، خلال 9 أشهر، مقابل 1.96 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2022.

وأظهرت القوائم المجمعة للشركة مصر للأسمنت – قنا، تحقيق صافي الأرباح بقيمة 21.75 مليون جنيه، خلال 9 شهور، مقابل 96.89 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2022، وبنسبة تراجع 77.5%.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لـ”مصر للأسمنت – قنا، تحقيق صافي ربح بقيمة 36.5 مليون جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 52.13 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.