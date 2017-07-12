مبيعات مصرية تدفع البورصة للهبوط بمنتصف التعاملات

رجب عزالدين هبطت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمصريين. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.12% عند مستوى 13668 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.36% ليصل إلى 687 نقطة حتى المنتصف. وبلغت قيمة التداولات 532 مل

رجب عزالدين



هبطت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.12% عند مستوى 13668 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.36% ليصل إلى 687 نقطة حتى المنتصف.



وبلغت قيمة التداولات 532 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات 13 مليون جنيه و21 مليونًا على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بقيم تداولات 7.5 مليون جنيه و7.5 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه و4 ملايين جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 44 سهما من إجمالى 171 سهما متداولا، بينما هبط 100 وبقى 27 دون تغير.