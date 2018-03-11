مبيعات مشروع ذا كور بالقاهرة الجديدة تسجل 30 مليون جنيه في شهر

خطاب: المشروع يطور بالشراكة بين " بداية" و إيليت " واتمام بيعة خلال 6 اشهر بلغت حصيلة البيع فى مشروع ذا كور الطبى الإدارى بالقاهرة الجديدة 30 مليون جنيه خلال شهر وسط توقعات بإنهاء بيعه خلال 6 أشهر . ويطور مشروع "ذا كور "بالشراكة بين شركتى بداية للإستثمار العقارى و إيليت للتسوي

خطاب: المشروع يطور بالشراكة بين ” بداية” و إيليت ” واتمام بيعة خلال 6 اشهر







بلغت حصيلة البيع فى مشروع ذا كور الطبى الإدارى بالقاهرة الجديدة 30 مليون جنيه خلال شهر وسط توقعات بإنهاء بيعه خلال 6 أشهر .

ويطور مشروع “ذا كور “بالشراكة بين شركتى بداية للإستثمار العقارى و إيليت للتسويق العقارى .

وقال عاطف خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بداية للإستثمار العقارى إن مشروع ذا كور يقام على مساحة 1700 متر مربع بالقاهرة الجديدة ويضم 4 آلاف متر مساحة بيعية تتنوع ما بين الإدارى والطبى .

وأشار إلى بدء الحجز فى المشروع الشهر الماضى وحققت 30 مليون جنيه حصيلة بيعية تمثل نحو 25% من المستهدف من إجمالى وحدات المشروع والمتوقع إتمام بيعه خلال 6 أشهر بقيمة 120 مليون جنيه .

وأضاف خطاب أن المشروعات الطبية والإدارية بالقاهرة الجديدة تشهد طلب كبير من العملاء مع إرتفاع نسبة الإشغال فى المدينة ومتوقع أن ترتفع أسعار وحدات هذه النوعية من المشروعات خلال العام الجارى مع نقص المعروض وزيادة الطلب .

وبدأت شركة إيليت نشاطها قبل 6 سنوات فى تسويق المشروعات العقارية ووصلت محفظة عملائها مشروعات لـ 60 شركة وان “ذا كور” الأول للشراكة فى التطوير العقارى بالشراكة وتخطط للتوسع فى تنمية اراض جديدة منفردة او بالشراكة خلال الفترة المقبلة وتستهدف إيليت مبيعات من مشروعاتها ولصالح الغير بقيمة مليار جنيه خلال العام الجارى .

