مبيعات مرسيدس_بنز ترتفع 2.3% فى 7 أشهر

شريف عيسى:





سجلت مبيعات مجموعة مرسيدس _ بنز مستوى جديد فى مبيعاتها الإجمالية بعد ان تمكنت من تسليم 1.43 مليون سيارة خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الجارى، بنمو بلغ 1.9%، عن نفس الفترة من العام الماضى.





ومن الجدير بالذكر ان مجموعة مرسيدس بنز من لديها علامتين تجاريتين وهما مرسيدس بنز، وسمرات للسيارات الكهربائية.

وتراجعت مبيعات المجموعة خلال يوليو بنسبة 6.8%، بعد أن تمكنت من تسليم 178,9 ألف سيارة.

وصعدت مبيعات العلامة التجارية الفاخرة مرسيدس_بنز بنسبة 2.3%، لتسجل 1,36 مليون سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو، إلا أنها تراجعت خلال يوليو بنسبة 7.9% بعد ان اكتفت ببيع 167,5 ألف وحدة.

وتراجعت مبيعات سمارت، الفرع مرسيدس بنز لانتاج السيارات الكهربائية، بنسبة 3.8%، بإجمالى 77,1 ألف سيارة تم تسليمها خلال فترة الشهور السبعة الأولى من هذا العام.

وتمكنت سمارت من تحقيق طفرة فى مبيعاتها خلال يوليو بنسبة 11.1%، بإجمالى 11,4 ألف سيارة.