مبيعات مرسيدس من السيارات الكهربائية تقفز 300% فى الربع الأول هذا العام

صرحت شركة مرسيدس الألمانية للسيارات الفاخرة أن مبيعاتها من المركبات الكهربائية قفزت 300% عن مبيعاتها بنفس الربع من 2021 ولذلك قررت تصنيع سيارتها الكهربائية الرياضية متعددة الأغراض SUV باسم EQS – ثانى موديل كهربائى لها بعد موديل EQC السيدان – هذا العام بمدينة توسكالوزا بولاية ألاباما الأمريكية ولكنها لم تحدد السعر الذى سيبدأ بيعه بها فى سوق الولايات المتحدة حتى الآن ولكن أسواقها الرئيسية ستكون أيضا فى كندا وربما دول غرب أوروبا قبل نهاية العام الحالى.

وذكرت وكالة رويترز أن مرسيدس EQS من السيارات الكهربائية يمكنها السير لمسافة 660 كيلو متر ببطارية واحدة قبل شحنها مرة أخرى.

وتصبح السيارات الكهربائية مرسيدس الرياضية متعددة الأغراض SUV والتى باسم EQS ثانى سيارة كهربائية للشركة الألمانية بعد موديلها EQC السيدان.

مودلات مرسيدس من السيارات الكهربائية تبدأ بسعر 103 ألف دولار

وكان موديل EQC السيدان الذى طرحته العام الماضى بسعر 103 ألف دولار بالسوق الأمريكية أو حوالى 1.9 مليون جنيه مصرى.

وأكدت بريتا سيجر رئيسة قسم التسويق والمبيعات بمرسيدس أنها لم تحدد سعر EQS SUV الجديدة ولكنه سيتجاوز 103 ألف دولار.

وتتوقع سيجرطرح هذا الموديل الجديد للبيع بأسواقها الرئيسية فى الولايات المتحدة وكندا وربما دول غرب أوروبا قبل نهاية العام الحالى.

واستحوذت السوق الأمريكية وحدها على 75% من إجمالى مبيعات السيارات الجديدة من فئة الشاحنات الخفيفة والرياضية SUV خلال العام الماضى.

وهذا يجعل شركة مرسيدس تواجه تحدى تقليص الانبعاثات الكربونية بإنتاجها المزيد من السيارات الكهربائية الفارهة من هذه الفئة الفارهة.

ومن المعروف أن هذه الفئة الفارهة تلبى طلبات السوق الأمريكية التى يبحث المستهلكون بالولايات المتحدة فيها عن المركبات الفاخرة والفارهة.

وتعمل هذه المركبات الفاخرة والفارهة بالطاقة المتجددة ولاسيما الكهرباء التى تخلو من عوادم الكربون للحفاظ على الهواء نقيا ونظيفا.

وافتتحت شركة مرسيدس بمارس الماضى فى الولايات المتحدة أول مصنع بطاريات كهربائية فى مدينة توسكالوزا لها لتجعل سلسلة إنتاجها محلية.

وتعزز شركة مرسيدس مبيعاتها الأمريكية من المركبات الكهربائية التى توقفت عند 2.3% فقط من إجمالى مبيعات مرسيدس خلال العام الماضى.

ولكن الشركة استطاعت بيع 21 ألف و900 مركبة كهربائية خلال الربع الأول من العام الحالى على مستوى العالم.

وتزيد هذه المبيعات 300% عن مبيعاتها خلال نفس الربع من 2021 وبرغم هبوط إجمالى مبيعاتها بحوالى 15% خلال الربع الماضى.