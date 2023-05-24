مبيعات «مدينة نصر للإسكان» تتخطى مليار جنيه خلال الربع الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة عن الربع الأول من 2023.

وقفزت صافي أرباح مدينة نصر للإسكان، بنحو 153%، خلال 3 أشهر لتصل إلي 304.38 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 120.24 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وارتفعت إجمالي مبيعات مدينة نصر للإسكان، بنحو 23.5%، خلال 3 أشهر لتصل إلى 1.01 مليار جنيه.

وذلك مقابل إجمالي مبيعات بقيمة 818.36 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

يذكر أن شركة مدينة نصر للإسكان، حققت نموا في صافي الأرباح بنسبة 160.4%، خلال عام 2022، لتصل إلى 736.73 مليون جنيه.

وارتفعت اجمالي إيرادات مدينة نصر للإسكان والتعمير بنحو 139.2% خلال عام 2022، لتصل 5.23 مليار جنيه، مقابل 2.23 مليار جنيه خلال العام السابق له.