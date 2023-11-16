مبيعات «مدينة مصر للإسكان» تسجل 4.62 مليار جنيه خلال 9 شهور والأرباح تقفز 192%

اعتمد مجلس إدارة شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة عن تسعة الأشهر الأولى من 2023، والربع الثالث من العام.

وقفزت صافي أرباح مدينة مصر للإسكان، المجمعة بنحو 192%، خلال 9 الأشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.34 مليار جنيه، مقابل 523.9 مليون جنيه خلال تسعة الأشهر الأولى من 2022.

وحققت “مدينة مصر” نموًّا في صافي الأرباح خلال الربع الثالث منفردًا بنحو 154.7%، لتصل إلى 771.95 مليون جنيه، مقابل 303.07 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2022.

وارتفع إجمالي مبيعات مدينة مصر للإسكان، بنحو 50%، خلال 9 أشهر لتصل إلى 4.62 مليار جنيه، مقابل 3.08 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وحققت مدينة مصر للإسكان نموًَّا في إجمالي الإيرادات خلال الربع الثالث من 2023، بنحو 91%، إلى 2.35 مليار جنيه، مقابل 1.23 مليار جنيه في الربع الثالث من 2022.

يُذكر أن شركة مدينة نصر للإسكان حققت نموًّا في صافي الأرباح بنسبة 160.4%، خلال عام 2022، لتصل إلى 736.73 مليون جنيه.

وارتفع إجمالي إيرادات “مدينة نصر للإسكان والتعمير” بنحو 139.2%، لتصل إلى 5.23 مليار جنيه، مقابل 2.23 مليار جنيه.