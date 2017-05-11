مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة في أخر جلسات الأسبوع

- سهم التجاري الدولي يخالف الأداء القوي لنتائج الأعمال.. ويتراجع 0.18%مصطفى طلعتأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس -أخر جلسات الأسبوع- على هبوط جماعي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي "Egx30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12906.98 نقطة.وهبط مؤشر "egx70" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.73% ليغل

– سهم التجاري الدولي يخالف الأداء القوي لنتائج الأعمال.. ويتراجع 0.18%



مصطفى طلعت

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس -أخر جلسات الأسبوع- على هبوط جماعي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12906.98 نقطة.

وهبط مؤشر “egx70” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.73% ليغلق عند 587.39 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر “egx100” بنسبة 0.64% لينهي تحركاته عند مستوى 1360.22 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع بصافي 11.56 و28.4 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه الأجانب للشراء بصافي 39.9 مليون جنيه، وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 667.34 مليار جنيه.

وبلغت قيم التداول على الأسهم، 836.6 مليون جنيه، عبر التعامل على 204.07 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 25.3 ألف صفقة، فيما تم التداول على أسهم 185 شركة، ارتفع منها 52 سهمًا، وانخفضت أسعار 108، ولم تتغير أسعار 25 آخرين.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر على المؤشر الرئيسي، بنسبة 0.18% عند مستوى 77 جنيهاً، مخالفاً بذلك نتائج أعماله القوية المعلنة اليوم عن الربع الأول من العام الحالي.

وكشفت القوائم المالية المجمعة للبنك، اليوم، تحقيق صافي ربح قدره 1.7 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 1.3 مليار جنيه، الربع المماثل من 2016، بنسبة نمو في الأرباح قدرها 35.6%.