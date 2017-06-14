مبيعات محلية وعربية تدفع البورصة للهبوط مجددًا

منى عبدالبارىدفعت مبيعات محلية وعربية البورصة إلى التراجع مجددا بجلسة اليوم الأربعاء عقب تعافيها الجلسة الماضية، وسط ثبات فى قيم التداولات ورأس المال السوقى.وتراجع المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 بنهاية التعاملات بنسبة 0.22% إلى مستوى 13502 نقطة، ومؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.44% إلى مستوى 2089

منى عبدالبارى

دفعت مبيعات محلية وعربية البورصة إلى التراجع مجددا بجلسة اليوم الأربعاء عقب تعافيها الجلسة الماضية، وسط ثبات فى قيم التداولات ورأس المال السوقى.

وتراجع المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 بنهاية التعاملات بنسبة 0.22% إلى مستوى 13502 نقطة، ومؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.44% إلى مستوى 2089 نقطة.

وفي المقابل ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 618.7 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.65% مغلقا عند مستوى 1451 نقطة.

وضغطت مبيعات محلية وعربية بقيمة 64 مليون جنيه، و 2.3 مليون جنيه على السوق ما دفع قيم التداولات ورأس المال السوقى للإغلاق على ثبات عند نفس مستوياتهم أمس، حيث سجلت التداولات مليار جنيه عبر 22.719 ألف عملية، ورأس المال السوقي 685 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى 66 مليون جنيه، وسيطر المصريون على النسبة الأكبر من التعاملات بنحو 63.1%، تلاهم الأجانب بـ 30.5%، ثم العرب بـ 6.37% .

وأغلق سهم البنك التجاري الدولي المستحوذ على النسبة الأكبر من المؤشر الثلاثيني عند مستويات 28.38 جنيه، بتراجع 0.16%.

وقال توني كمال خبير أسواق المال إن التراجع الذي شهدته السوق بجلسة اليوم هو عملية جنى أرباح طبيعية عقب المستويات التاريخية التي وصلت إليها خلال الأسبوعين الماضيين قرب 13700 نقطة.

وكانت البورصة قد شهدت تذبذبا في الجلسات الماضية حيث تراجعت بجلستي الأحد والاثنين، لتتعافي بجلسة الثلاثاء، لتعاود ارتدادها للهبوط بجلسة اليوم، فيما توقع محللون أن تشهد السوق غدا جلسة مماثلة لتعاملات اليوم.