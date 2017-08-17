مبيعات محلية وأجنبية تدفع مؤشرات البورصة للمنطقة الحمراء

منى عبدالباري:أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الخميس على تراجع لغالبية مؤشراتها وسط خسائر لرأس المال السوقي بنحو ملياري جنيه، بضغط مبيعات محلية وأجنبية، والأداء السلبي للأسهم القيادية. وهبط مؤشر EGX30 بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 13119 نقطة، كما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة على ت



منى عبدالباري:



أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الخميس على تراجع لغالبية مؤشراتها وسط خسائر لرأس المال السوقي بنحو ملياري جنيه، بضغط مبيعات محلية وأجنبية، والأداء السلبي للأسهم القيادية.

وهبط مؤشر EGX30 بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 13119 نقطة، كما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة على تراجع نسبته 0.12% عند مستوى 697 نقطة، فيما أغلق مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا على ارتفاع نسبته 0.13% عند مستوى 1573 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697.5 مليار جنيه، وسط تدني أحجام التداولات عند مستوى 668 مليون جنيه من خلال التداول على أسهم 182 شركة، تراجع من بينها 114 سهم.

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 7.2 مليون جنيه، و 78 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 85 مليون جنيه.

وأنهت الأسهم صاحبة الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الثلاثيني تعاملاتها على تراجع جماعي بقيادة سهم البنك التجاري الدولي المستحوذ على نحو 50% من المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.39% عند مستوى 81.10 جنيه، وسهم المجموعة المالية هيرمس بتراجع مماثل عند قيمة 20.23 جنيه، وسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة خاسرا 0.53% عند مستوى 7.56 جنيه، وسهم جلوبال تيليكوم متراجعا 1.24% عند مستوى 6.36 جنيه، وسط توقعات لتقرير من شركة أصول لتداول الأوراق المالية بمواصلة هذه الأسهم التراجع الأسبوع المقبل نحو مستويات إغلاق أدنى من الأسبوع الحالي .

وتوقع تقرير أصول أن تواصل مؤشرات البورصة تحركاتها السلبية الأسبوع المقبل وسط غياب المحفزات والأخبار الإيجابية ليتحرك السهم الثلاثيني الأسبوع المقبل بين مستويات 13000 و 13350 نقطة، والمؤشر السبعيني بين 685 و 700 نقطة.