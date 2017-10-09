مبيعات محلية تقود البورصة للإغلاق أسفل قمتها التاريخية

مصطفى طلعت:رغم ملامسة المؤشر الرئيسي للبورصة egx30 لقمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات جلسة اليوم، عند 14121 نقطة، إلا أنه فشل في الاستقرار بالقرب من تلك المستويات ليتراجع أسفل مستوى المقاومة الهام عند 14000 نقطة.وتأثر السوق سلبياً بعد تراجع أداء سهمي البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية



مصطفى طلعت:



رغم ملامسة المؤشر الرئيسي للبورصة egx30 لقمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات جلسة اليوم، عند 14121 نقطة، إلا أنه فشل في الاستقرار بالقرب من تلك المستويات ليتراجع أسفل مستوى المقاومة الهام عند 14000 نقطة.

وتأثر السوق سلبياً بعد تراجع أداء سهمي البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس القياديين بنسب 1.02 و 0.73% على التوالي، بالإضافة إلى اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

واقتفى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 أداء مؤشر الكبار، ليهبط بنسبة 1.38 % ليصل إلى 800 نقطة، متراجعا من مستويات 815 نقطة المسجلة بداية الجلسة، تأثراً بالإعلان عن القيمة العادلة لسهم غاز مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر على المؤشر، والتي كشفت عن تراجع كبير مقارنة بالقيمة السوقية التي يتداول عليها السهم.

واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، القيمة العادلة الصادرة عن شركة أصول عربية للاستشارات المالية لسهم غاز مصر عند 175.39 جنيه، وذلك بانخفاض قدره 98 جنيها عن أخر سعر سوقي للسهم بجلسة الخميس الماضي.

وهبط سهم غاز مصر بنسبة 6.40% مسجلاً مستوى 239.59 جنيه، بتداولات بلغت 18,5 ألف سهم، وبقيمة 4,4 مليون جنيه، وذلك في أول ردة فعل على ظهور القيمة العادلة للمستشار المالي.

وانتعشت السيولة خلال تداولات اليوم، لتصل إلى 1,6 مليار جنيه، على الأسهم فقط، إلا أن رأس المال السوقي تراجع بنحو مليار جنيه، مسجلا مستوى 775.3 مليار جنيه.

وتصدر سهم شركة العربية لاستصلاح الأراضي الأسهم الهابطة بنسبة 7.78%، مسجلاً 7.82 جنيه، بينما تصدر سهم أجواء للصناعات الغذائية – مصر، الأسهم الصاعدة بنسبة 10.7% ليصل إلى 3.62 جنيه.

من جانبه قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أكيومن لإدارة الأصول، أن التراجعات المسجلة اليوم مقبولة، بعد ملامسة السوق لقمة تاريخية جديدة، مشيراً إلى أن التحركات لأعلى مرهونة بالاستقرار أعلى مستوى 14000 نقطة، شرط الإلتزام بمستوى الدعم 13700 نقطة.

وأشار إلى أن سهم غاز مصر تراجع بشكل كبير بعد الإعلان عن القيمة العادلة المنخفضة، مشيرا إلى أن السهم فنياً كان معرض لعمليات جني أرباح، قبل الإعلان عن تقدير القيمة العادلة، لافتا إلى أن شاشة التداول، هي ما ستحدد القيمة الحقيقة للسهم خلال الفترة المقبلة.

