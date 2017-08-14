مبيعات محلية تعمق خسائر البورصة في المنتصف

مصطفى طلعت: عمق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30"، من خسائرة المحققة بداية تعاملات، اليوم الإثنين، ليواصل تراجعه بالمنتصف، ليبلغ مستوى 13134 نقطة، متراجعا 1.09%، وذلك بضغوط بيعية للمستثمرين والمؤسسات المحلية. وبالمثل، هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "Egx70" بنسبة "0.89% ليسجل مستوى 709

مصطفى طلعت:

عمق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “egx30″، من خسائرة المحققة بداية تعاملات، اليوم الإثنين، ليواصل تراجعه بالمنتصف، ليبلغ مستوى 13134 نقطة، متراجعا 1.09%، وذلك بضغوط بيعية للمستثمرين والمؤسسات المحلية.

وبالمثل، هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “Egx70” بنسبة “0.89% ليسجل مستوى 709 نقطة، كما تراجع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 1.04% ليبلغ مستوى 1584 نقطة.

يذكر أن أداء السوق قد تباين في مستهل التعاملات، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.08%، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بحوالى 0.24%، وإمتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

