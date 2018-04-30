مبيعات ماكدونالدز تقفز 3% فى الربع الأول

خالد بدر الدين:أعلنت مجموعة مطاعم ماكدونالز الأمريكية اليوم الإثنين، عن ارتفاع مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجارى بأكثر من 2.9% بفضل زيادة الزبائن وصعود أسعار الوجبات.وزاد صافى أرباح مجموعة ماكدونالز إلى حوالى مليار و380 مليون دولار خلال الربع الماضى، أو ما يعادل 1.72 دولار للسهم بالمقارن

خالد بدر الدين:

أعلنت مجموعة مطاعم ماكدونالز الأمريكية اليوم الإثنين، عن ارتفاع مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجارى بأكثر من 2.9% بفضل زيادة الزبائن وصعود أسعار الوجبات.

وزاد صافى أرباح مجموعة ماكدونالز إلى حوالى مليار و380 مليون دولار خلال الربع الماضى، أو ما يعادل 1.72 دولار للسهم بالمقارنة مع 1.21 مليار دولار أو 1.47 دولار للسهم خلال نفس الربع من العام الماضى.

وذكرت رويترز أن مبيعات الوجبات فى مطاعم ماكدونالز قفزت بحوالى 13% خلال الثلاث شهور الأولى من هذا العام مع تقديم وجبات سريعة بأسعار مخفضة تتراوح من دولار واحد لعلبة مشروبات غازية مع ساندويتش تشيس بيرجر إلى دولارين لسلندويتش الهامبورجر المزدوج مع كوب قهوة اسبيريسو وحتى 3 دولارات لما يطلق عليه الوجبات السعيدة التى تتكون من ساندويتشلت قطع دجاج وهامبرجر وبيض مقلى ومشروبات غازية.