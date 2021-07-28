مبيعات ماكدونالدز ترتفع مع إعادة فتح المطاعم

العثور على عمالة كافية لتشغيلها في المطاعم لا يزال يشكل تحديا

صعدت المبيعات والأرباح العالمية لشركة ماكدونالدز كورب لتتخطى مستهدفات حي المال في وول ستريت يوم الأربعاء مع إعادة فتح المطاعم برغم نقص العمالة.

إعادة فتح المطاعم

ورفعت الشركة صاحبة سلاسل الوجبات السريعة تقديراتها للعام المالي 2021، قائلة إن تعافيا أسرع قليلا من التوقعات سيؤدي إلى نمو في المبيعات العالمية.

وبحسب وكالة رويترز، قفزت مبيعات المتجر الواحد للشركة صاحبة أكبر سلاسل وجبات عالميا بنسبة 40.5% في الربع الثاني وتخطت مستويات ما قبل الجائحة لعام 2019 للربع السنوي الثاني على التوالي، وتوقع المحللون تحقيق زيادة بنسبة 39.81%.

وهبطت الأسهم بأكثر من 2.5%، إذ واصلت ماكدونالد توقع انعدام اليقين في الأعمال بسبب الإغلاقات الناجمة عن الجائحة وانتشار متحور دلتا.

وقال المدير التنفيذي للشركة كريس كمبسزنسكي إن العثور على عمالة كافية لتشغيلها في المطاعم لا يزال يشكل تحديا وسط النقص واسع النطاق في العمالة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقفزت مبيعات مكادونالدز في الولايات المتحدة بفضل كبر حجم الطلبات والزيادات السعرية مما ساعدها على التغلب على نقص العمالة وارتفاع تكاليف المكونات.

وارتفعت مبيعات الولايات المتحدة بنسبة 25.9% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وبنسبة 15% مقارنة بعام 2019.

ويتوقع المحللون تحقيق نمو بنسبة 23.84 % في مبيعات الولايات المتحدة، بحسب بيانات ريفنتف.

وصعد إجمالي الإيرادات بنسبة 57% متخطية التوقعات لتصل إلى 5.89 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية يوم 30 يونيو مقارنة بعام سابق عندما سجلت ماكدونالدز تراجعا بنسبة 30% بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وارتفع صافي الدخل أكثر من أربع مرات إلى 2.22 مليار دولار وباستثناء فئات معينة صعد صافي الدخل 2.37 دولار لكل سهم متخطيا توقعات بـ 2.11 دولار لكل سهم.