مبيعات لاند روفر تقفز %24 فى أمريكا الشمالية

خالد بدر الدينقفزت مبيعات جاجوار لاند روفر، أكبر شركة سيارات فى بريطانيا من موديلات لاند روفر، لأكثر من %24 خلال شهر أبريل الماضى فى أسواق أمريكا الشمالية لتتجاوز 6440 وحدة لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها بالمقارنة مع 5211 وحدة خلال نفس الشهر من العام الماضى.وذكر موقع الشركة البريطانية أن مبي

خالد بدر الدين

قفزت مبيعات جاجوار لاند روفر، أكبر شركة سيارات فى بريطانيا من موديلات لاند روفر، لأكثر من %24 خلال شهر أبريل الماضى فى أسواق أمريكا الشمالية لتتجاوز 6440 وحدة لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها بالمقارنة مع 5211 وحدة خلال نفس الشهر من العام الماضى.

وذكر موقع الشركة البريطانية أن مبيعات موديلات جاجوار هوت بحوالى %37 خلال الشهر الماضى لتنزل إلى 2019 وحدة من حوالى 3230 وحدة فى أبريل من عام 2017، بينما ارتفعت مبيعات العلامتين فى السوق الأمريكية فقط بنسبة طفيفة بلغت %0.3 فقط من 8441 وحدة فى أبريل من العام الماضى إلى 8467 وحدة فى الشهر الماضى.

وأكد جو إيبيرهارد، رئيس الرئيس الشركة ومديرها التنفيذى لمنطقة أمريكا الشمالية، أنه فخور بتحقيق أعلى مبيعات فى شهر أبريل، والتى سجلت أعلى مستوى شهرى فى تاريخها بفضل موديلات رانج روفر سبورت فيلار التى اجتذبت المستهلكين الأمريكيين الذى اختاروها لتصبح أفضل تصميم فى العالم لهذا العام.

وكانت شركة جاجوار لاند روفر حققت العام الماضى مبيعات بأكثر من 114 ألفًا و330 وحدة بزيادة %9 عن مبيعاتها عام 2016 والتى توقفت عند 105 آلاف و104 وحدات لتسجل مبيعات قياسية فى السوق الأمريكية خلال هذين العامين.

ومن ناحية أخرى، سوف تعين شركة تاتا الهندية المالكة لشركة جاجوار لاند روفر جرانت ماكفرسون مدير الجودة والسلامة حاليًّا فى منصب المدير التنفيذى بعد أن يتقاعد ولفجانج ستادلر اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك استعدادًا لتحويل معظم مصانعها لإنتاج سيارات كهربائية فى أقرب وقت.

وتملك الشركة البريطانية ثلاثة مصانع فى موطنها ولكنها تبنى حاليًّا مصنع سيارات كهربائية فى النمسا، كما قال رالف سبيث الرئيس التنفيذى الذى ينتظر ظروف السوق البريطانية قبل أن يقرر تصنيع سيارات كهربائية فى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى.