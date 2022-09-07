مبيعات لافتة لشركات التطوير العقارى خلال النصف الأول من 2022

أعلنت شركات التطوير العقارى المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2022، والتى أظهرت ارتفاعًا فى مبيعاتها رغم اضطراب أوضاع السوق.

واتضح من القوائم المالية أن غالبية الشركات تسير وفقًا لخطتها الموضوعة منذ بداية العام، سواء كانت لمستهدفاتها البيعية أو الاستثمارية، أو حتى فى عدد الوحدات المسلمة، رغم ما ينم عن عدم توافر عنصر الاستقرار، أو أن الأزمة التضخمية تم تحجميها ولو بشكل ضئيل، فالأوضاع ما زالت كما هي، وكذلك المخاوف أيضًا.

واستنادًا إلى آراء الرؤساء التنفيذيين للشركات، هناك نظرة تفاؤل عامة تسود العاملين بالقطاع العقاري، تجبرهم على الاستمرار فى النشاط وتحقيق قفزات قياسية به، والإسراع فى معدلات الإنشاء والتسليم.

ووفقًا للمسح الذى أجرته «المال» لعدد 6 شركات مدرجة تعمل بالقطاع العقاري، تربعت مجموعة طلعت مصطفى على قمة الكيانات من حيث إجمالى قيمة المبيعات خلال الفترة المعنية، رغم تسجيلها تراجعًا فى مبيعاتها مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

طلعت مصطفى

وحققت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات تقدر بنحو 11.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو عام 2022، مقابل 21 مليارًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

11.3 مليار جنيه حققتها «طلعت مصطفى» بأول 6 أشهر من العام

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن الزيادة فى المبيعات فى الفترة المقارنة من عام 2021 ترجع بصفة أساسية إلى المبيعات الناتجة عن افتتاح البيع بمشروع مدينة «نور».

ووصل صافى الربح المجمع بعد الضرائب للشركة لنحو 1.09 مليار جنيه تقريبًا مقابل 857 مليونًا.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 7.09 مليار جنيه، مقابل إيرادات 5.49 مليار فى النصف المقارن من العام السابق.

إعمار مصر

وتضاعفت أرباح شركة «إعمار مصر للتنمية» خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 3.08 مليار جنيه، مقارنة بـ1.33 مليار فى الفترة المقارنة من 2021.

وصعدت إيرادات الشركة إلى 7.02 مليار جنيه، مقابل 3.78 مليون.

إيرادات «إعمار مصر» تتضاعف لتقارب 7 مليارات جنيه

وصعدت تكلفة الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 3.837.117 مليار جنيه مقابل 2.235.176 مليار بالفترة المماثلة العام الماضي.

ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة «إعمار مصر للتنمية»، فى يونيو الماضى، على المشاركة فى مشروع سكنى وسياحى وتجارى بمنطقة الساحل الشمالى مع شركة إيجل هيلز لإدارة المشروعات والاستثمار، عبر خيارين: الأول من خلال شراء %25 من أسهمها، أو إبرام عقود شراكة وإدارة للمشاركة فى المشروع والأرباح بنسبة %25.

بالم هيلز

وجاءت شركة بالم هيلز للتعمير فى الوصيفة، وفقًا للمبيعات المتعاقد عليها، إذ سجلت نحو 10.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، بمعدل زيادة قدرها %38 على أساس سنوي.

وأرجعت الشركة السبب فى نمو المبيعات إلى زيادة أسعار البيع مصحوبًا بارتفاع عدد الوحدات المبيعة خلال الفترة، بعدما صعد عدد الوحدات المبيعة بنحو %33 على أساس سنوى ليصل إلى 1.872 وحدة خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 1.408 وحدة مباعة خلال نفس الفترة من العام المنقضي.

وسلمت الشركة 643 وحدة سكنية وتجارية للعملاء خلال النصف الأول من عام 2022 فى مقابل 517 وحدة خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها %24 على أساس سنوي.

وارتفع إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات خلال الفترة ذاتها من 2021، بنسبة نمو قدرها %38.

وبلغ مجمل الربح 2.3 مليار جنيه، مسجلًا نسبة زيادة تقدر بنحو %65 خلال النصف الأول من عام 2022، وحققت الشركة صافى أرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 558 مليون جنيه، بمعدل نمو بلغ %21 على أساس سنوي.

وأنفقت بالم هيلز للتعمير 1.7 مليار جنيه على أعمال التشييد والبناء منذ مطلع العام، مقارنة بمبلغ 1.4 مليار خلال النصف الأول من عام 2021، بزيادة قدرها %25.

سوديك

وسجلت سوديك المرتبة الثالثة فى إجمالى حجم المبيعات، التى تقدر بقيمة 6.67 مليار جنيه، من إجمالى قيمة بيعية مستهدفة تبلغ 14 مليارًا.

وطبقاً للقوائم المالية المجمعة للشركة، تمثل قيمة المبيعات حصيلة بيع 1.018 وحدة خلال النصف الأول من العام، بنسبة زيادة تقدر بنحو %77.

وسلمت «سوديك» 464 وحدة خلال هذه الفترة، تتوزع بواقع 355 منها وحدة بمشروعات شرق القاهرة، بينما ساهمت نظيرتها بغرب القاهرة والساحل الشمالى بـ99 و10 من الوحدات التى تم تسليمها على التوالي، مقارنة بـ 264 وحدة سلمتها خلال الأشهر الستة الاولى من عام 2021.

ووصل صافى الربح خلال النصف الأول من العام إلى 292 مليون جنيه بزيادة قدرها 31%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى سجل فيها صافى الربح 223 مليونًا.

وبلغت إيرادات النشاط 2.73 مليار جنيه، بزيادة نسبتها %46 مقارنة بـ1.87 مليار.

وبحسب بيان للشركة، جاءت الزيادة فى الإيرادات مدفوعة بشكل رئيسى بعمليات التسليم فى مشروعات سوديك بشرق القاهرة، والتى ساهمت فى تحقيق %75 من القيمة الإجمالية لعمليات التسليم خلال النصف الأول من العام، والتى جاء على رأسها مشروعا فيليت سكاى كوندوز وسوديك ايست اللذان ساهما بنسبتى %28 و%26 من القيمة الاجمالية لعمليات التسليم خلال الفترة على التوالي.

وسجل إجمالى النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الفترة المعنية حوالى 1.29 مليار جنيه، مقارنة بـ1.48 مليار بنفس الفترة فى عام 2021.

«أوراسكوم للتنمية»

وعلى صعيد متصل، أظهرت نتائج أعمال شركة أوراسكوم للتنمية مصر ارتفاع مبيعاتها العقارية إبان النصف الأول من العام الحالى بنحو %16.9 لتسجل قيمة 4.7 مليار جنيه بزيادة %16.9 مقارنة بنفس الفترة العام المنقضي، وهى أعلى مبيعات نصف سنوية فى تاريخ الشركة، وفقاً للقوائم المالية.

وحققت الشركة صافى ربح يبلغ 858.3 مليون جنيه، بزيادة قدرها %15.3 مقارنة بما كان عليه فى نفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات إلى 3.8 مليار جنيه مقابل نحو 3 مليارات جنيه بنسبة زيادة %28.1.

وأرجعت الشركة فى بيان لها زيادة الإيرادات إلى الإسراع فى عمليات البناء، ما أدى إلى تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 2.6 مليار جنيه، بزيادة %12.1 مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، علاوة على التحسن الملحوظ والقوى فى أداء قطاعى الفنادق وإدارة المدن بالشركة.

المطورون العرب

وحذت شركة المطورون العرب القابضة حذو أوراسكوم للتنمية فى وصفها لمبيعاتها العقارية بأنها قياسية فى تاريخ الشركة، إذ بلغت المبيعات التعاقدية عن الستة أشهر الأولى للعام الحالى ما يعادل 900 مليون جنيه، مقارنة بحوالى 600 مليون خلال نفس الفترة العام الماضي، لتسجل نسبة نمو قدرها %138.

وقامت الشركة بتسليم 165 وحدة، بإجمالى مساحة 31 ألف متر الربع الثانى من العام الحالي، مقارنة بـ103 وحدات بإجمالى مساحة 24 ألف متر عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيان الشركة.

وبحسب البيان، نجحت “المطورون العرب” فى بيع 227 وحدة بإجمالى مساحة 48 ألف متر خلال الربع الثانى من 2022، مقابل 116 وحدة بإجمالى 16 ألف متر عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتستهدف شركة المطورون العرب تحقيق مبيعات بمشروعاتها بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه، وضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار خلال 2022.

وبناءً على نتائج أعمال الشركة، قال أيمن بن خليفة الرئيس التنفيذى لمجموعة المطورون العرب القابضة، إن النجاح فى تحقيق هذه الطفرة البيعية القياسية يؤكد التزام الشركة فى تنفيذ خطتها الاستراتيجية الطموحة التى أعلنت عنها مطلع العام الحالي، وهى الخطة التى تعتمد على آليات قوية وواضحة ومحددة.

وتابع أن التطورات الاقتصادية العالمية لا تزال تلقى بظلالها على تكاليف النشاط، إذ نعمل على احتواء زيادة التكاليف، من خلال دفع مستويات المبيعات والإسراع من وتيرة التسليم بمشروعاتنا لترتفع عن العام الماضي.

وفيما يتعلق بأبرز ملامح الرؤية المستقبلية للشركة، أوضح أيمن بن خليفة أن “المطورون العرب” تستهدف الارتفاع بإيراداتها المحققة لتصل إلى 3.6 مليار جنيه خلال العام المقبل، لتحقيق نحو 4.1 مليار جنيه فى 2024، وذلك بناء على استمرار الارتفاع بمعدلات التنفيذ والتسليم بمشروعات الشركة، وطرح مراحل جديدة بمشروعاتها القائمة، فضلا عن وجود طلب حقيقى بالسوق وقاعدة عملاء قوية لدى الشركة.

«عامر جروب»

فيما كشفت القوائم المالية المجمعة لمجموعة عامر القابضة – عامر جروب، خلال النصف الأول من العام الحالي، تراجع أرباحها بنسبة 73 %، بعدما حققت 47.41 مليون جنيه، مقابل 176.02 مليون.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى نحو 972.06 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل إيرادات بلغت 1.25 مليار فى الفترة المقارنة من 2021.

مدينة نصر للإسكان

وعلى نحو متتابع، أظهرت القوائم المالية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تحقيق الشركة مبيعات تعاقدية تقدر بنحو 3.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، بنسبة نمو تسجل %117.3 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واطلعت «المال» على القوائم المالية للشركة، التى أوضحت أنها سلمت 823 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة سنوية نسبتها 136.4%، مقابل 352 وحدة خلال الفترة نفسها من العام المنقضي.

وارتفع صافى ربح الشركة بنسبة %1.4 ليسجل 9.236 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالي، وبهامش صافى ربح يصل إلى %13.2.

وسجلت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة %101.1 مسجلة 1.8 مليار جنيه تقريبًا، مدفوعة بزيادة معدل تسليم الوحدات والنمو القوى لإجمالى التعاقدات الجديدة.

عبدالله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

وقال عبدالله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن الشركة وضعت استراتيجية وسياسة جديدة تهدف لدعم العملاء المتأخرين فى السداد وزيادة فاعلية تحصيل المستحقات، مع طرح محفظة الوحدات لتلبية معدلات الطلب القوية عليها.

وتابع أن مدينة نصر للإسكان لم تطبق سوى زيادات محدودة الأسعار، لتعزيز ثقة العملاء التى ترسخت مع نجاح الشركة فى بدء أعمال الإنشاءات فى كومبوند «شاليا» فى تاج سيتي.

«ماونتن فيو»

وعلى صعيد آخر، جاءت نتائج الشركات العقارية غير المقيدة بالبورصة عن النصف الأول من العام الحالي، إيجابية، ووفق مستهدافاتها البيعية، بل وفاقتها بعض الشركات، لتحقق قفزات قياسية فى مبيعاتها التعاقدية.

بداية، أعلنت شركة ماونتن فيو للاستثمار العقارى عن ارتفاع مبيعاتها التعاقدية، بقيمة %63 خلال النصف الأول من العام الحالي.

«ماونتن فيو»: %63 ارتفاعًا فى «التعاقدية» حتى نهاية يونيو الماضى

وبلغت المبيعات التعاقدية فى أول ستة أشهر من 2022 نحو 11 مليار جنيه، لتفوق مستهدفها البيعى لتلك الفترة، ووصلت عدد الوحدات المبيعة خلال النصف الأول من العام إلى 2843 وحدة سكنية.

وتصدرت مشروعات غرب القاهرة قائمة المبيعات، بإجمالى 1396 وحدة بقيمة أكثر من 4 مليارات جنيه، مقسمة بين مشروعات ماونتن فيو آى سيتى بمدينة السادس من أكتوبر، وماونتن فيو أكتوبر بارك وتشيل أوت بارك.

ويليها مشروع ماونتن فيو آى سيتى بالتجمع الخامس، والذى استحوذ على مبيعات بقيمة حوالى 3.5 مليار جنيه.

«مصر إيطاليا»

واحتلت مصر إيطاليا المرتبة الثانية بحجم مبيعات تعاقدية يقدر بقيمة 4.2 مليار جنيه، لتسجل زيادة نسبتها %58 مقارنة بنحو2.65 مليار خلال نفس الفترة عام 2021.

وذكرت شركة مصر إيطاليا العقارية أن الشركة تستهدف إجمالى مبيعات تعاقدية بقيمة 7.5 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2022.

«العسال»: «مصر إيطاليا» تبدأ تسليم المرحلة الأولى من الشقق السكنية بمشروع البوسكو

محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية

وقال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إنها حققت مبيعات تعاقدية فى مشروع البوسكو سيتى بمدينة القاهرة الجديدة، بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2022، كما بدأت تسليم المرحلة الأولى من الشقق السكنية بمشروع البوسكو فى العاصمة الإدارية خلال شهر يوليو الماضي.

«تطوير مصر»

وفى سياق متصل، قال أحمد شلبى العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن قيمة المبيعات التعاقدية سجلت 3.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، من إجمالى مستهدف بيعى يبلغ 8 مليارات، وهو ما يمثل رقمًا مرضيًا فى ظل الظروف الحالية.

«شلبي»: سلمنا نحو 450 وحدة.. واستمرار الخطة للباقى حتى آخر العام

وتابع، أن حجم الاستثمارات المستهدفة خلال عام 2022 يبلغ حوالى 3 مليارات جنيه، تتوزع بشكل أساسى على مشروع إلمونت جلالة بالعين السخنة وفوكا باى بالساحل الشمالى وبلومفيلدز

وعلى صعيد استراتيجية تسليمات الشركة، أضاف: خطتنا العام الحالى تسليم حوالى 1500 وحدة سكنية، تتوزع تحديدًا بين مشروعى المونت جلالة بالعين السخنة، وفوكا باى بالساحل الشمالي، خاصة بعد تشغيل اللاجون بهما، خلال الفترة القادمة.

وأفاد «شلبى»: بأن الشركة نجحت فى تسليم حوالى 450 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالى، وتستمر فى تسليم باقى الوحدات حتى آخر ديسمبر 2022.

وأوضح أن العام الحالى يمثل أهمية كبرى بالنسبة لتطوير مصر، لانتهاجها استراتيجية بشأن زيادة أعداد الوحدات المسلمة سنوياً، والانتقال إلى مستوى أعلى من التشغيل فى المشروعات المتنوعة.

وينصب تركيز تطوير مصر خلال 2022 على تطوير وتنمية أسلوب الحياة بمشروعاتها المختلفة فى شرق القاهرة والعين السخنة والساحل الشمالي، للوصول إلى مستوى التشغيل الكامل، إذ إنه كلما زادت عدد الوحدات المسلمة يزداد معها بشكل تلقائى الإمكانيات والخدمات والمكونات غير السكنية المطلوبة لضمان تحقيق جودة حياة داخل المشروعات

«كريد العقارية»

فيما قال، أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة cred إن خطة الشركة فى العام الحالى تحقيق 3 مليارات جنيه مبيعات، تتوزع بواقع مليار من مشروع «كاسيل لاند مارك»، و2 مليار من «ever» كحد أقصى، وحين الوصول لهذا الرقم سيتم إغلاق باب الحجز.

وحققت «cred» مبيعات تقدر بقيمة مليار و100 مليون جنيه حتى الآن، تتوزع بنحو 700 مليون بمشروع «ever» و400 مليون من مشروع «كاسيل لاند مارك».

وقال باسم الشربينى، رئيس شركة إتقان للاستشارات العقارية، إنه فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، فما زالت مصر دولة نهضتها العقارية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ضارباً المثال بمبيعات الشركات العقارية المقيدة فى البورصة.

ووجه نصيحة لباقى المطورين بالبحث عن عوامل نجاح تلك الشركات وأولها ثقة العملاء فيها، والتى نتجت عن المصداقية على أرض الواقع، وتقديم قيمة مضافة حقيقة للقطاع حتى وإن نتج عنها ارتفاع سعر البيع.

وأوضح أن نجاح المطورين العقاريين فى تحقيق مستهدفاتهم مرتبط بالتعريف الدقيق واختيار العميل المستهدف.