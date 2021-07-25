مبيعات كيا من السيارات تتجاوز 31 مليار دولار خلال النصف الأول

أعلنت شركة “كيا” أن صافي أرباحها في الربع الثاني من هذا العام ارتفع بأكثر من 10 أضعاف مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بفعل المبيعات القوية للمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت “كيا” إن صافي أرباحها في الفترة من أبريل إلى يونيو بلغ 1.34 تريليون وون (1.2 مليار دولار )، بزيادة قدرها 963.2% عن نفس الفترة من العام الماضي عندما تراجعت مبيعاتها وسط جائحة كورونا.

ومن يناير إلى يونيو، سجلت “كيا” مبيعات بقيمة 34.9 تريليون وون ( 31.25 مليار دولار) وأرباحا تشغيلية بقيمة 2.6 ترليون وون.

أرباح كيا التشغيلية تقفز بنسبة 924.5%

وأوضحت ” كيا” أن أرباحها التشغيلية قفزت بنسبة 924.5% على أساس سنوي لتبلغ 1.5 ترليون وون في الربع الثاني.

وارتفعت مبيعاتها بنسبة 61.3% لتصل إلى 18.3 ترليون وون خلال هذه الفترة.

وذكرت ” كيا” أن انتعاش الطلب رغم جائحة كورونا والمبيعات القوية للسيارات الرياضية متعددة الأغراض ذات الهامش المرتفع في الأسواق الرئيسية دفعت نمو مبيعاتها في الربع الثاني.

وهو ما عوض تأثير أزمة النقص العالمي في الرقائق على إنتاجها في الربع الثاني.

كيا تسجل مبيعات محلية قدرها 148,309 وحدة فى الربع الثانى

وباعت شركة صناعة السيارات 148,309 وحدة في السوق المحلية في الربع الثاني، بانخفاض قدره 8.2% عن نفس الربع من العام الماضي.

وقفزت صادرات “كيا” بنسبة 70.9% على أساس سنوي لتصل إلى 605,808 وحدات، مدعومة بانتعاش الطلب في الأسواق الرئيسية وإطلاق الطرازات جديدة.

توقعات بأن يستمر النقص العالمي في الرقائق خلال الربع الثالث

وقالت الشركة : “من المتوقع أن يستمر النقص العالمي في الرقائق خلال الربع الثالث، كما يُتوقع أن يستغرق بعض الوقت حتى يعود العرض إلى طبيعته بالكامل”.

وتابعت “كيا” أنها ستكثف تسويق سيارة “EV6” الكهربائية بالكامل وسيارة سبورتاج الرياضية متعددة الأغراض لتعزيز المبيعات في النصف الثاني.

وكشفت ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية النقاب عن سيارة “EV6” التي تعتمد على المنصة المعيارية الكهربائية العالمية بمجموعة “هيونداي موتور” (E-GMP) في أبريل، ومن المقرر إطلاق “EV6” في الأسواق الرئيسية في الأشهر المقبلة.

كيا تعتزم غلق أحد المصانع المحلية بسبب كورونا

فى سياق متصل، قالت شركة كيا إنها ستعلق العمل في أحد مصانعها المحلية الثمانية، بسبب تأكيد أكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة.

وذكرت مصادر اليوم أن كيا قررت تعليق العمل في المصنع رقم 1 لصناعة السيارات في مدينة غوانغ ميونغ بإقليم كيونغكي جنوب سول لمدة يوم واحد، بعد تأكيد إصابة 23 عاملا فيه بكورونا منذ يوم 23 يوليو حتى الآن.

وأجرت كيا الاختبارات على 174 عاملا في المصنع في أعقاب تأكيد أول حالة إصابة لعامل في قسم التجميع في يوم 23 من الشهر الجاري. وفي اليوم التالي، أثبتت نتيجة الاختبارات إصابة 9 عمال منهم بالفيروس.

ثم أجرت الشركة الاختبارات على 1,188 عاملا، وتم تأكيد 13 إصابة إضافية في وقت سابق من اليوم.

وتجري السلطات الصحية التحقيق الوبائي للمصابين.

ويعمل حوالي 6 آلاف عامل في المصنع، وتبلغ القدرة الإنتاجية له 320 ألف وحدة سنويا.

وكانت كيا قد علقت العمل في المصنعين رقم 1 ورقم 2 لمدة أسبوع واحد في سبتمبر العام الماضي، بسبب وقوع الإصابات الجماعية هناك.