مبيعات «كيا» فى كوريا الجنوبية تسجل 15 مليون وحدة خلال 60 عاما

حققت شركة كيا التابعة لمجموعة هيونداي موتور 15 مليون وحدة من مبيعات سياراتها التراكمية بعد مرور 60 عاما على طرح أول سيارة ركاب لها في كوريا الجنوبية في عام 1962، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت مصادر في صناعة السيارات اليوم الاثنين إن المبيعات التراكمية لسيارات كيا في السوق المحلية تجاوزت 15 مليون وحدة في منتصف شهر نوفمبر الجاري بعد أن سجلت 14,984,825 وحدة في الشهر الماضي.

ومنذ أن طرحت كيا “K-360″، وهي أول مركبة ذات 3 عجلات في كوريا الجنوبية، في عام 1962، باعت الشركة المركبات التجارية فقط. لكنها طرحت أول سيارة ركاب محلية “بريسا” في عام 1974. ومنذ الثمانينات من القرن الماضي، بدأت الشركة بيع سيارات الركاب بنشاط أيضا.

وحققت الشركة 100 ألف وحدة في مبيعات سياراتها السنوية في السوق المحلية في عام 1986. وفي عام 1989، تجاوزت مبيعاتها التراكمية حاجز المليون.

ثم حطمت الشركة الخمسة ملايين في عام 1999، والعشرة ملايين في عام 2013. وبعد مرور 9 سنوات من ذلك، حققت الشركة 15 مليونا.

سيارات الركاب تشكل 45% من المبيعات

ومن بين الـ 15 مليون سيارة، تم بيعها في السوق المحلية خلال الـ 60 سنة الماضية، شكلت سيارات الركاب 45% (حوالي 6.8 ملايين وحدة)، تلتها السيارات الترفيهية (RV) بـ 28% (حوالي 4.2 ملايين وحدة)، والسيارات التجارية 27% (حوالي 4 ملايين وحدة).

وكانت سيارة “مورنينج” الخفيفة أكثر سيارة ركاب مبيعا في كوريا الجنوبية بحوالي 1.21 مليون وحدة، تلتها “كارنيفال” بحوالي 1.13 مليون وحدة، و”سورينتو” بحوالي 1.03 مليون وحدة، و”سبورتاج” بحوالي 850 ألف وحدة.

ومن المتوقع أن تحقق الشركة هدفها المتمثل في تجاوز حاجز الـ 20 ألف وحدة في المبيعات التراكمية، مدفوعة بالسيارات الصديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة.

وكانت كيا قد أوضحت في مارس من هذا العام أنها سترفع حصة السيارات الصديقة للبيئة من مبيعاتها الإجمالية في السوق المحلية إلى 84% بحلول عام 2030.

ومن ناحية أخرى، تجاوزت المبيعات التراكمية لسيارات شركة هيونداي موتور حاجز الـ 15 مليون وحدة في عام 2011، وثم تجاوزت الـ 20 مليون وحدة في عام 2018.